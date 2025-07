70 nenos participan nas Pontes nos campamentos de conciliación urbanos

Un total de 70 nenos con idades comprendidas entre os 4 e os 12 anos, participan, durante o mes de xullo, nos campamentos urbanos de verán que organiza o Concello das Pontes a través da concellería de Benestar Social, Igualdade, Educación, coa colaboración do CIM Onte.

A concelleira da área, Tania Pardo, achegouse ata as instalacións do CEIP A Magdalena para intercambiar impresións co persoal responsable do campamento e cos nenos e nenas participantes desta iniciativa municipal que, en palabras da edil ten como obxectivo prioritario, “axudar ás familias das Pontes a conciliar a vida persoal e laboral durante o período estival e ao mesmo tempo tratar de desenvolver entre os ponteses máis pequenos actitudes positivas e valores esenciais para o seu crecemento persoal”.

Así, durante cada semana os rapaces afondarán nun determinado valor social a través da música, obradoiros de anualidades, de xoguetes non sexistas, contacontos, práctica de deportes alternativos, obradoiros de reciclaxe, de decoración u obradoiros de corresponsabilidade, entre outros.

As actividades do campamento continuarán durante os meses de agosto e setembro, achegando a máis de 70 nenos a lugares, sons, personaxes, músicas, artes, profesións, costumes, lendas, a historia, dun xeito creativo e divertido, traballando a transversalidade da igualdade de xénero.