El fuego devora una furgoneta en Cabanas

Susto es el que se llevó el conductor de una furgoneta mercedes, dedicada al transporte de pan, cuando pasadas la una de la tarde de este martes advirtió que salía humo de la zona del motor. Detuvo la furgoneta en un lateral de la pista por la que circulaba, paralela a la AC-563 (de Vilar do Colo a la carretera de As Pontes) en la zona de Santa Cei¡uz do Salto, en el municipio de Cabanas, e hizo una llamada solicitando ayuda al Centro Integrado ás Emerxencias-112 Galicia.

En el lugar del suceso hicieron acto de presencia efectivos del Grupo de Emerxencias Supramunicipal-Ges de Mugardos quienes comenzaron a intentar apagar el incendio y que bajase la alta temperatura, operación que finalizó al llegar los miembros del Parque comarcal de Bomberos de As Pontes, que cubrieron con espuma el vehículo.

Nada se pudo hacer por salvar la furgoneta, quedó devorada por el fuego, mientras que el conductor resultó ileso.

Al lugar del incidente acudieron también efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil de Tráfico