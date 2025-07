El PSOE de Ferrol critica que Rey Varela “diga unha cousa en Madrid e fai o contrario en Ferrol” en materia de impuestos

En el ámbito político el pasado fin de semana fue muy intenso a nivel nacional y en el PSOE de Ferrol querían hacer este martes una valoración del congreso nacional del PP, donde el alcalde de Ferrol José Manuel Rey Varela fue uno de sus redactores políticos.

Al portavoz municipal socialista, Ángel Mato, le llamaba la atención que una de las principales medidas presentadas por el PP sea la de rebajar los impuestos si llegan al gobierno central “cando eles fan o contrario do que se propón”, poniendo como ejemplo la ciudad de Ferrol “coa subida do IBI que xa é unha realidade”, en una semana donde “milleiros de ferroláns recibiron esta semana a sorpresa dun aumento do 10%.”

En esta línea, Ángel Mato hacía referencia al documento ‘Opa Ferrol’ con el que José Manuel Rey Varela se presentó a las elecciones municipales de 2023 “onde dicía de rebaixar os impostos e xerar postos de traballo” y una medida como el aumento del IBI “afecta a 34.000 propietarios de vivienda, sen diferenciar situacións económicas.”

Para el socialista, la política impositiva “ten que ir vinculada a máis servizos e isto non é así”, destacando otras subidas como la del agua o la de los comedores escolares, como también hacía referencia a una posible futura revisión catastral “según comentou recentemente a concelleira de Facenda.”

Debido a todo esto, José Manuel Rey Varela “di en Madrid unha cousa e en Ferrol fai outra”, poniendo como ejemplo eximir al Sergas de abonar el IBI de sus centros sanitarios en la ciudad “e non pedirllo a Navantia.”

Ángel Mato criticaba que en los tres presupuestos municipales aprobados hasta el momento por el gobierno local popular “so se executou o 4%” y en este primer trimestre de 2025 “so o 2%, según un informe da Intervención municipal”, afirmando que “podes sacar catro orzamentos en catro anos, pero teñen que servir para algo”, porque en la actualidad “levan dous anos vivindo de anuncios da Cidade do Deporte e abrir Ferrol ao mar.”

Para finalizar, recordaba su etapa en la alcaldía en la ciudad, donde eran criticados por el PP “por dicir que estábamos desbordados en minoría, pero o estábamos de traballo” y ahora los con los populares en el poder “son 13 concelleiros e 11 asesores, pero non traballan, esta cidade nunca estivo tan mal coma hoxe.”