Se celebró una concentración pidiendo justicia para el trabajador de Urbaser agredido el pasado sábado

Un grupo de ferrolanos , entre los que se encontraban miembros de asociaciones de vecinos, se dieron cita a la una de la tarde de este jueves día 3 de julio, en la plaza de Armas, frente al Palacio Municipal atendiendo la convocatoria del comité de empresa de Urbaser pidiendo justicia para el trabajador agredido en la madrugada del pasado sábado en la calle Vilarrube, en Catabois, y que se encuentra ingresado en la UCi del Complejo Hospitalario Universitario de Coruña.

Comunicado de los trabajadores

En el transcurso de la concentración, donde se cantaron varios slogans pidiendo «justicia para Juan Luis» se dió lectura a un comunicado por parte del presidente del comité de empresa de Urbaser, Jesús Vázquez.

«Desde la plantilla de Urbaser queremos trasladar a toda la ciudadanía de Ferrol unas palabras de respeto, pero también de firmeza y reflexión ante los lamentables hechos ocurridos estos días, en los que Juan Luis uno de nuestros compañeros ha sido víctima de una agresión mientras desempeñaba su trabajo.

No debemos permitir que se normalicen ningún actos de violencia en contra nadie… esta vez fue contra trabajadores que cada día salimos a la calle para mantener limpia y cuidada esta ciudad que todos compartimos. ¿mañana contra quien será?

Nuestra labor no es sencilla, y mucho menos cómoda. Se realiza muchas veces en horarios difíciles, bajo lluvia, viento, granizo, frío o calor y con la única intención de mejorar la calidad de vida de todos los ferrolanos y ferrolanas.

Detrás de cada uniforme de Urbaser hay personas: padres, madres, hijos, vecinos… Gente humilde que lo único que hace es trabajar con dignidad. La agresión a uno de nosotros es una agresión a todos, a todo el sector de limpieza y a todo Ferrol.

Queremos lanzar un mensaje claro y sereno, esto no es solo una cuestión laboral, es una cuestión de convivencia, de respeto y de valores. Porque una ciudad no se construye solo con infraestructuras, sino también con humanidad y conciencia social.

Pedimos que no se mire hacia otro lado, que no se minimicen estos hechos pues hoy ha sido un compañero, pero mañana puede ser cualquiera y no podemos permitir que se extienda la idea de que hacer daño no tiene consecuencias.

Agradecemos profundamente a quienes nos han mostrado su apoyo, su solidaridad y su cariño, a nosotros y a su familia, eso también es Ferrol.

Y ese espíritu es el que debemos defender, el de la convivencia, el respeto mutuo y la protección de quienes en silencio hacen el trabajo que muchos no ven pero todos necesitan.

Desde la plantilla de Urbaser, pedimos a las autoridades, a los vecinos y a los medios de comunicación que nos ayuden a visibilizar este problema. Que se hable, que se denuncie y que se actúe con celeridad.

Porque Ferrol merece una ciudad limpia, sí, pero también justa, segura y respetuosa. La plantilla de Urbaser Ferrol está unida y cuando un compañero es atacado, respondemos todos, pues la dignidad de uno, es la dignidad de todos».

Lo ocurrido

Según se informaba en Galicia Ártabra «Un operario de un camión de recogida de basura de la empresa Urbaser en Ferrol tuvo que ser ingresado en la UCI del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) tras ser agredido durante su turno de noche.

Según ha informado la Policía Local de Ferrol, el suceso se produjo en la calle Vilarrube, en Catabois, sobre las 3.00 horas de este sábado, cuando un hombre, de 38 años y vecino de Narón, se aproximó al operario, de 52 años, y «sin mediar palabra» le propinó un puñetazo en la cara, lo que provocó que el trabajador cayera al suelo.

Como consecuencia del impacto y la caída, la víctima presentaba lesiones en la cabeza. El presunto agresor fue detenido una hora después por una patrulla de la Policía Local en la zona de la carretera de Catabois, en dirección a San Mateo. El herido fue trasladado a los servicios de Urgencias del hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario CHUF de Ferrol pero posteriormente se decidió desviarlo a los servicios de traumatología del CHUAC en A Coruña

El Gobierno local de Ferrol ha condenado este «comportamiento violento» y ha deseado una pronta recuperación a la víctima. Tanto el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, como el concejal de Servicios están en contacto con la familia del trabajador.