En un emotivo acto el VA Rubio Bolívar tomó posesión del mando del Arsenal Militar de Ferrol. Presidió el AJAL, Frutos Ruiz

«La Armada y Ferrol están unidos por su pasado, presente y futuro común, no es necesario que diga aquí, la cantidad de ferrolanos que sirven a España a diario en la Armada. Somos las mismas personas y como parte de esta sociedad, la colaboración con sus representantes es fundamental para seguir avanzando y mejorando nuestro futuro común. Recibo una trayectoria bien afianzada en este sentido e intentaré mantenerla consciente del esfuerzo y trabajo de mis predecesores.» señaló el nuevo vicealmirante Vicente Rubio Bolívar en el acto de su toma de posesión como Almirante Jefe del Arsenal Militar ferrolano celebrado en la mañana de este martes, día 1 de julio, en la explanada del Edificio de la «Sala de Armas» y presidido por el Almirante Jefe del Apoyo Logístico, el ferrolano, Ignacio Frutos Ruiz.

Para rendir honores se encontraban en la explanada una compañía de honores formada por la Unidad de Música y Bandera del Tercio del Norte de Infantería de Marina,al mando del comandante Luís García Cortizas y dos secciones con personal perteneciente al Arsenal de Ferrol, al mando del teniente de navío Mario Fuentetaja Merino.

La ceremonia dio comienzo a las doce y veinte de la mañana al incorporarse a la Formación la Bandera Nacional a la que se le rindieron honores de ordenanza.

AUTORIDADES E INVITADOS

En la explanada se encontraban el general Marcial González Prada, Jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra del Ejército de Tierra (MAM) y representante institucional de las Fuerzas Armadas (RIFAS); el general Miguel Ángel Arias jefe de la 15 Zona de la Guardia Civil,; el General Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, general de Infantería de Marina Manuel García Ortiz; Director de Ingeniería y Construcciones Navales y el subdirector, ambos ferrolanos el Vicealmirante Nicolás Lapique Martín y el contralmirante Francisco Antón Brage.

Asimismo el Jefe del Arsenal, accidental, Jefe del Órgano de Apoyo a Jefatura (OAJ), el capitán de navío Manuel Aguirre González; el Ayudante Mayor accidental y Práctico Mayor, CC Fernando Mendizabal Díaz ; el coronel Juan Pedro Velázquez-Gaztelu Fernández de la Puente, Jefe del Aeródromo Militar de Santiago; el delegado de Defensa en Galicia, capitán de navío Jesús Paz Pena; el contralmirante Antonio Pintos Pintos (r); el comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, CN Jesús Viñas Barciela; el Jefe del Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima de Ferrol, el Capitán de fragata Javier García Yáñez; y otros altos mandos de la Armada, Ejército de Tierra y Guardia Civil, comandantes de buques y unidades, jefes de Jefaturas, comandantes directores de las Escuelas «Escaño» y Esengra; coronel jefe del Tercio del Norte de Infantería de Marina; representaciones del Ejército del Aire, Policía Nacional, Policía Autonómica, y Reservistas, y distintas comisiones de jefes, oficiales, suboficiales, personal de marinería y tropa y personal civil del Arsenal.

Estaban también presentes el alcalde Ferrol, José Manuel Rey Varela; la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas; la senadora por el Partido Popular Verónica Casal Míguez; el fiscal jefe de Galicia, el ferrolano Fernando Suanzes; la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea; la vicerrectora de la UCD Campus de Ferrol, Ana Isabel Ares Pernas; el capitán del Puerto, Jorge Cao Ruiz; Jefe Superior de la Policía Nacional de Galicia, Pedro Jesús Pacheco Carrasco; el comisario jefe de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Galicia, Jorge Manuel Rubal Pena; la comisaria del Cuerpo Nacional de Policía de Ferrol-Narón, Cristina Ochoa Nalda;el teniente alcalde del concello de Ferrol, Javier Díaz; la portavoz del grupo popular del concello de Ferrol, María del Carmen Pieltain Fernández; el presidente de COFER, Cristóbal Dobarro; el director del Museo Naval, capitán de fragata Juan Carlos Gómez Corbalán; el gerente de Exponav, Rafael Suárez Pérez; y el director de Seguridad Industrial, Antonio González-Llanos López; mandos de la Policías Nacional y Autonómica así como directivos de entidades y asociaciones culturales, sociales, y deportivas, además de familiares del nuevo Almirante del Arsenal.

LLEGADA DEL AJAL

A las doce y media llegó a la explanada el Almirante Jefe de Apoyo Logístico, Ignacio Frutos Ruiz, que fue recibido por el Jefe del Arsenal, accidental, Jefe del Órgano de Apoyo a Jefatura (OAJ), el capitán de navío Manuel Aguirre González. Al AJAL se le rindieron honores de ordenanza interpretando la Unidad de Música la Marcha de Infantes mientras desde las baterías se realizaba una salva de 15 cañonazos.

Tras pasar revista a la Fuerza a los sones de la marcha «Almirante» y saludar a las autoridades civiles y militares, comisiones e invitados, el Almirante Frutos Ruiz ordenó el comienzo de la ceremonia oficial de toma de posesión.

ORDEN Y JURAMENTO

El acto se inició con la lectura por parte del CN Aguirre González de la orden de nombramiento del VA Villar Rodríguez como Almirante Jefe del Arsenal.

El AJAL dio posesión del mando señalando que «De orden de S.M. el Rey se reconocerá al vicealmirante Gonzalo Villar Rodríguez como Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, respetándole y obedeciéndole en todo lo que mandare concerniente al servicio. ¡Viva España!», que fue contestado con un ¡Viva!.

Seguidamente el VA Villar Rodríguez prestó juramento. «Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado».

El AJAL le hizo entrega al nuevo Almirante del Arsenal del bastón de mando

ALOCUCIÓN DEL VA VILLAR RODRÍGUEZ

Tomó la palabra el almirante Rubio Bolívar, quien destacó «En primer lugar quiero agradecer al Almirante Jefe del Apoyo Logístico su presencia hoy aquí. Almirante, se lo que valioso de tu tiempo, tu presencia, teniendo en cuenta que hace un año aún eras el Jefe de este Arsenal, supone mi primera motivación a la hora de asumir esta importante Jefatura. Soy consciente de la herencia que recibo y mi esfuerzo diario buscará mantenerla.

También quiero agradecer al Alcalde de Ferrol, y al resto de autoridades civiles y militares su acompañamiento en este acto es, lo que sin duda es un gesto de apoyo de gran valor para mi.

Vaya también mi agradecimiento al Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada por la confianza que ha depositado en mi persona, al proponer mi nombramiento a la Ministra de Defensa. Pondré todo mi empeño en que esa confianza no se vea defraudada».

Un magnífico Arsenal

«Asumo esta Jefatura consciente de la responsabilidad que supone dirigir a los hombres y mujeres que trabajan a diario en este magnífico Arsenal. Y cuando digo magnífico no es solo una palabra, sino un reconocimiento a su historia y su legado. Somos los herederos de mas de 250 años de excelencia en la construcción naval. Los mejores barcos de guerra, no solo de la Armada española, sino del mundo han salido de esta ría. Trabajaré cada día para mantener vivo este espíritu de innovación y calidad y para que nuestros barcos sigan siendo referentes en el mundo.

Nos encontramos en un momento crucial en el que, al mantenimiento y mejoras de las capacidades de nuestros barcos basados en Ferrol, tarea ya de por si muy demandante, se une la fase final de proyectos que van a marcar el futuro de la Armada: las F-110 y el nuevo BAC. Al igual que en su momento las F-100 estos nuevos barcos deben representar tecnología y modernidad y a la vez dotarnos de capacidad para adaptarnos a los desafíos del mañana. Para que sea así debemos seguir trabajando codo con codo con la industria naval, esta colaboración ha sido clave en el pasado y debe marcar nuestro futuro.

Vivimos tiempos difíciles, en los que la tecnología avanza a pasos agigantados. La adaptación de nuestra organización a esos cambios es imprescindible. Por eso quiero destacar la importancia de mantener y fortalecer nuestra alianza con el mundo académico, pilar de la formación y la innovación».

Hoy vuelvo a Ferrol

«Hoy vuelvo a Ferrol, la ciudad que me vio nacer, y aunque los avatares de la vida de un marino, hijo de un marino, me separaron muy pronto de esta tierra, mis lazos familiares con ella nunca se rompieron, creo que soy un claro ejemplo de que es difícil encontrar una marino que de una forma u otra no tenga relación con esta ciudad.

Agradecimientos

«Antes de terminar me gustaría volver a los agradecimientos. Aquí estáis muchos de mis compañeros, que a lo largo de estos años me habéis demostrado una profesionalidad y capacidades encomiables. La Armada es un equipo y como tal debemos seguir trabajando, os pido a todos que sigáis trabajando como hasta ahora, creciendo como familia y os ofrezco mi lealtad y apoyo.

Y ya que hablamos de familia no quiero olvidarme de la mía, que hoy me acompaña, ellos saben bien lo difícil que puede llegar a ser nuestra vida, las mudanzas y las despedidas han sido una constante en sus vidas, y nunca han sido lo suficientemente recompensados, sin su apoyo incondicional no estaría hoy aquí.

Solo me queda encomendarme, a mi y a todos los que formamos parte de este Arsenal, a nuestra Patrona, la Virgen del Carmen, en la Esperanza de que su guía nos iluminará para seguir sirviendo a España con todas nuestras fuerzas».

PALABRAS DEL AJAL

Por su parte el Almirante Frutos Ruiz pronunció unas palabras de saludo al nuevo Almirante de Arsenal y de próxima despedida al cesar en el cargo.

«Almirante, querido Vicente en primer lugar, permíteme darte mi más sincera enhorabuena por tu merecido ascenso a Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada y, formalmente, desearte mucha suerte en tu nuevo destino como Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol. Acabas de tomar posesión de este impresionante Arsenal que estoy seguro, con tu experiencia y valía, más que probada, llevarás a cabo de manera muy eficaz alcanzando y superando todos los importantes retos que te vas a ir encontrando cada día».

Una amplia y dilatada trayectoria

«Llegas a este Arsenal tras una variada y dilatada carrera profesional en la que has estado destinado en innumerables buques de la Armada, entre ellos la fragata Blas de Lezo basada en este Arsenal, de la que fuiste Comandante, al igual del Juan Carlos I, el BAM Rayo y el patrullero Tabarca, también apoyado por este Arsenal. Pero además de estos destinos de embarque que han sido sin duda una referencia, has ocupado una amplia panoplia de otros destinos en tierra, tanto en los Estados Mayores de la Flota y Armada, además de en la Escuela Naval Militar .

Has desarrollado así una amplia y dilatada trayectoria coronada por tu último destino como Jefe del Estado Mayor de la Flota lo que te hacen, sin duda, estar más que cualificado para dirigir este Arsenal, pues nadie mejor que un utilizador de la fuerza para saber de sus necesidades y asegurar su eficacia y su operatividad, razón principal del apoyo logístico».

Un amplio abanico de cometidos y responsabilidades

«Pero el sostenimiento de las unidades basadas aquí en este Arsenal no va a ser el único reto al que te vas a enfrentar. Los Arsenales como órganos de ejecución del apoyo logístico también tienen otro amplio abanico de cometidos y responsabilidades como el apoyo a la ingeniería; la inspección de las construcciones navales, en especial la construcción de las F110; en septiembre próximo DM se botará la primera de la serie, los programas y proyectos de modernización de las F100 y de los Buques logísticos; el aprovisionamiento de la fuerza; la gestión del transporte; la administración y gestión del recurso financiero puesto a tu disposición; la actividad de prevención de riesgos laborales; la coordinación de actividades empresariales; la gestión medioambiental y de eficiencia energética y el apoyo sanitario dentro del entorno geográfico de Ferrol, así como la importante responsabilidad de mejorar y modernizar lo que sin duda es un pilar fundamental, las infraestructuras, con especial mención a este Arsenal , que contempla un ambicioso plan director de infraestructura para su mejora y modernización en el que se incluye, entre otras obras de envergadura, el traslado del parque de automóviles a factoría y la mejora y adecuación de distintos edificios, así como la modificación del vallado perimetral del Arsenal como parte del proyecto “abrir Ferrol al mar”.,.

Un reto diferente

«Además de tus responsabilidades logísticas, el cargo que hoy ocupas incluye la representación institucional de la Armada, por delegación del AJEMA, en el entorno geográfico de Ferrol, que estrenarás próximamente con la visita y recalada en esta bella ría del Juan Sebastián de Elcano.

El mando de este Arsenal es sin duda un reto diferente a lo que has vivido en otros destinos, como en su día lo fue para mí, pero te aseguro que muy atractivo y gratificante, pues te dará la oportunidad de entablar relaciones con toda la comunidad ferrolana y gallega, sobre todo, aunque también de otras provincias del norte de España.

Almirante hoy aquí has venido con tu familia y con tu mujer Lucía, a la que agradezco, sus desvelos y apoyos que te han permitido moverte de un lado para otro contando con su apoyo y comprensión».

Ferrol y la Armada

«Como anterior Jefe del Arsenal Militar de Ferrol y actual, aunque por poco tiempo, Jefe de Apoyo Logístico, decirte que hoy asumes la jefatura de un Arsenal con una gran tradición, más de 250 años de vida, que cuenta con una magnífica plantilla y unos profesionales oficiales, suboficiales, marinería y tropa y personal civil, dedicados y entregados que sin duda harán tu trabajo más fácil.

Por último, nada o mucho que decir de la ciudad de Ferrol, que estoy seguro, por su relación y cariño con la Armada, te acogerá como a mí me acogió hace cuatro años y a tu predecesor el Almirante Gonzalo Villar recientemente, con todo el cariño y compresión. La relación de la Armada con Ferrol: Alcalde y Concello, Navantia, empresas auxiliares, universidad, autoridad Portuaria y sociedad civil en general, es fuerte, consolidada y comprometida y así seguirá siendo como una forma de asegurar su prosperidad y su futuro.

Almirante hoy asumes un importante reto en un Arsenal en pleno proceso de transformación y adaptación de sus capacidades y organización hacia un Arsenal Inteligente de la mano de la evolución y nuevos retos tecnológicos de las unidades y de las empresas. ¡¡¡¡¡¡Mucha suerte!!!!!!»

«Y ya solo me resta pedir a nuestra excelsa patrona la Virgen del Carmen que bajo su manto te guíe y proteja en esta nueva travesía que hoy comienzas».

FINAL DEL ACTO

Terminadas las palabras del AJAL la Unidad de Música interpretó el Himno de la Armada que fue cantado por los asistentes.

Y seguidamente se procedió a la retirada de la Bandera Nacional con los honores de ordenanza finalizando el acto con el desfile de la Fuerza.