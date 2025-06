Una alumna del máster en Tecnoloxía Téxtil e Moda Sustentable, finalista en la IV edición de los GreenWalk Adwards

Alicia Lorenzo Fenollera (Vigo – 2002), alumna del máster en Tecnoloxía Textil e Moda Sustentable, titulación que se imparte en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) de la Universidade da Coruña (UDC), acaba de ser seleccionada para participar en una de las tres finales de la IV edición de los GreenWalk Adwards, un certamen de moda sostenible organizado por NHood España y que tendrá lugar, en los próximos meses, en el Centro Comercial Vialia de Vigo.

Junto a esta alumna del Campus Industrial Ferrol, escalonada en Diseño de Moda en el Instituto Europeo di Design de Madrid, participarán otros 11 jóvenes y chicas, estudiantes en la Escuela de Diseño y Moda de Galicia – Goymar (A Coruña), en la Fashion Art School Formarte (A Coruña), en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Maestro Mateo (Santiago de Compostela), en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Cádiz y en la Facultad de Diseño de la Universidad de Vigo (UVigo), en Pontevedra. Todos ellos y ellas deberán poner la prueba su creatividad presentando una propuesta de look sostenible. De hecho, ahora tienen hasta el 14 de agosto para producir esa prenda y hacer entrega de su proyecto final.

La IV edición de los GreenWalk Adwards tendrá, además del evento en Vigo, otras dos finales, una en el Centro Comercial Zenia Boulevard de Alicante y otra en el Centro Comercial Saint Buey de Barcelona. En total, según indican desde NHood España, en esta última convocatoria tiene participado alumnado de más de 60 escuelas, centros y/o universidades de todo el país.

El autor o autora del look ganador podrá realizar, de manera totalmente gratuita, un curso de formación durante un fin en la Escuela Central Sain Martins de la University of the Arts London. A mayores, y al igual que en la IV edición, también se hará entrega del Premio del Público, donde el voto popular decide cuál es su propuesta favorita y su creador o creadora recibe un premio en metálico.