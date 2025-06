A Escola Municipal de Baile de As Pontes será a progoeira das Festas do Carme e a Fraga 2025

O cartel das festas, obra de Laura DEcibreiro mestura elementos visuais que evocan as dúas festas, como os fogos artificiais e as luces de verbena, reflectindo a diversidade e o espírito festivo da vila.

O Concello das Pontes presentou este lúns o programa das Festas do Carme e A Fraga 2025, que se celebrarán do 11 ao 25 de xullo, con propostas culturais, relixiosas e lúdicas para todas as idades.

A concelleira de Cultura, Lorena Tenreiro, destacou que as festas arrancan oficialmente o 18 de xullo, co pregón, que este ano estará a cargo da Escola Municipal de Baile Moderno, Danza Clásica e Flamenco, dirixida por Jaime Pablo Díaz, quen expresou a súa emoción e agradecemento polo nomeamento: “é un orgullo que nos escolleran como pregoeiros, e quero agradecerlle a Lorena Tenreiro, concelleira de cultura, que pensasen en nós. Cando me deron a noticia emocioneime sobre todo porque o recoñecemento é para o esforzo e a dedicación do profesorado pero sobre todo do alumnado da escola de baile».

«Eu son o director da compañía Nova Galega de Danza e sempre tentei inculcar o que para min é a danza e as artes escénicas. E dende logo o alumnado sempre foi moi receptivo coa miña mentalidade e coas miñas propostas, e grazas a iso a escola foi medrando ata acadar o excelente nivel que ten hoxe en día» engadiu Jaime Pablo Díaz contou tamén que “imos con moitísima ilusión, e queremos que veña todo o mundo a ver o pregón porque temos preparada unha sorpresa moi especial que seguro que lle vai encantar ao público”.

Durante a mesma presentación, tamén se deu a coñecer o cartel oficial das festas, deseñado pola artista pontesa Laura DEcibreiro, quen puxo en valor a oportunidade de contribuír co seu traballo creativo: “que apoie o traballo creativo e profesional nestes tempos nos que tanto abunda a intelixencia artificial. Para min é un orgullo poder deseñar o cartel das festas da miña vila»

Sobre os motivos que inspiraron á deseñadora pontesa para crear este cartel, Laura contaba que “a min sempre me gusta moito debuxar As Pontes; é un sitio marabilloso e fermoso, se sabes onde mirar. Aquí o reto era reflectir dúas festas moi diferentes; o Carme e a romaría da Fraga, que se viven de xeito distinto. Pero se hai un elemento común entre as dúas é o baile, que é sinónimo de celebración e alegría. E no cartel están representadas as dúas festas; as vestimentas son diferentes, os fondos… con fogos artificiais por un lado, as luces de festival por outro… e penso que recolle bastante ben o espírito tanto do Carme como da Fraga”.

Dúas semanas de música, tradición e espectáculos para todos os públicos

A concelleira delegada da área de cultura, Lorena Tenreiro, que aproveitaba para debullar máis polo miúdo o programa das festas, subliñaba que “a pesar de que as festas comezan oficialmente o 18 de xullo coa lectura do pregón, as actividades xa empezan unha semana antes, con actividades que xa se están consolidando dentro da programación cultural das festas, como as Noites do Carme, e que serven para achegar a cultura a un entorno renovado e que se presta para este tipo de propostas, como é a Praza de América”.

Nesta ocasión amplían a súa programación con respecto á edición anterior; o día 11 de xullo a partir das 21:00 horas poderemos gozar da proposta da escola municipal de baile moderno, danza clásica e flamenco; o 12 de xullo será a quenda do Certame de Bandas ás 20:00 horas precedido dun pasacalle ás 19:30 horas, coas bandas Isabel II de Touro, a Banda de Música de Arca e a Banda Cultural e Recreativa das Pontes.

As Noites do Carme continúan dende o luns 14 ao xoves 17 de xullo, na Praza de América, co III Festival de Acordeóns “Vila das Pontes”; o Festival “Música de Ultramar” no que participarán a Rondalla Vila das Pontes e a agrupación coruñesa “Amizades”; e por suposto tamén haberá espazo para a música tradicional coas actuacións da banda de gaitas da escola municipal de música tradicional e o grupo de baile da escola municipal de baile galego, que farán unha actuación conxunta; e na última xornada das “Noites do Carme” oprotagonismo será para as agrupacións tradicionais Canavella, Os Trevillas e No Cómbaro

Dentro das propostas culturais para esta primeira semana tamén destaca a inauguración, o 10 de xullo coa exposición “Unha foto, un poema”. Unha mostra de creación colectiva con fotografías e versos de autores locais, e que poderá verse no patio do Colexio Santa María. Así mesmo, na Casa Dopeso, ata o 24 de xullo, poderá visitarse a exposición “As Pontes Eléctrico” do artista Luis Torrente, dedicada á arquitectura industrial do municipio e o día 11 de xullo ás 19:30 horas na Casa Dopeso terá lugar a presentación da revista n.o 17 da Asociación de Estudos Históricos “Hume”.

Dentro do programa das festas tamén hai cabida para os máis cativos, e por iso un ano máis volve o “Parque Activo” que este ano adianta a súa programación ao 14 de xullo, e nos xardíns do Campo da Feira ofrecerá xogos, espectáculos e música en horarios de mañá e tarde, cun programa que inclúe propostas como “Circo na casa de MeRe Clown”, “Son Animal” de Paco Nogueiras, ou os contacontos de Brais das Hortas.

O comezo oficial destas Festas do Carme e a Fraga do 2025 terá lugar o venres 18 de xullo, ás 20:30 horas co pregón, que precederá a un dos pratos fortes da programación cultural deste ano: o concerto do tributo ao grupo Mecano “Hijo de la luna”, ás 22:00 horas, e a continuación terá lugar a primeira verbena das festas coas orquestras Finisterre e Panorama City.

Xa o sábado 19 haberá pasacalle dende as 11:30 horas, concerto da Banda de Música, sesión vermú co grupo Antha, e a tradicional Procesión Nocturna da Virxe do Carme ás 21:30 horas, cun alto na Praza do Hospital para a actuación da Coral e un espectáculo piro-musical. A noite culminará coa verbena a cargo das orquestras Los Players e Los Satélites. O luns 21 arrinca o Festival Internacional de Folclore co tradicional pasacalle ás 18:30 horas seguido das actuacións no Pavillón Polideportivo Municipal de grupos de Panamá, India, Eslovaquia, Valladolid e Galicia. Pechará a xornada a verbena coas orquestras Origen e Olympus.

O martes 22 e o xoves 24 haberá actividades infantís e música coas actuacións de Os Trevillas e o Festival A Fraga, con artistas como Nimbosa, Ailá, The Rapants e Señora DJ. As festas culminan o venres 25 de xullo coa emblemática Romaría da Fraga, declarada de Interese Turístico. A misa de Santiago Apóstolo será ás 12:00 horas, seguida da sesión vermú con Louband, o pasacalle dos Festicultores e a verbena final coa orquestra Los Españoles.

Toda a programación estará dispoñible no programa de man, na web do Concello e nas súas redes sociais oficiais.