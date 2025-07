Psoe Ferrol denuncia a proliferación de vexetación nas beirarrúas e estradas da cidade

O Grupo Socialista critica a falta de mantemento da cidade por parte do alcalde «Non merecemos que as beirarrúas parezan selvas froito do autobombo de Rey Varela», afirmou Reina Villalón.

O grupo socialista de Ferrol, a través do seu concelleiro Julián Reina, denunciou a proliferación de vexetación nas beirarrúas e estradas da nosa cidade. Na reunión da Comisión de Servizos do pasado mércores, o edil criticou a situación e reclamou solucións ao respecto

O grupo socialista acusou ao goberno local de incumprir o mantemento básico da cidade. Como exemplo, o concelleiro citou a gran cantidade de vexetación que creceu nas beirarrúas e na estrada da Malata, lugares nos que non se fiixo o mínimo mantemento de retirada desa vexetación, proxectando unha imaxe de abandono.

Os socialistas consideran que, ante o aumento do uso destes camiños para chegar á praia, así como do paseo da Malata debido ao bo tempo, é máis necesario que nunca centrar a atención nos traballos de eliminación desta vexetación.

Así mesmo, consideran que esta falla de mantemento débese «á permanente campaña electoral na que está instalado o alcalde», dixo Reina, para o que o alcalde puxo de envoltorio o bonito nome «Plan de Barrios» a «unha práctica ineficaz que se pode resumir como ‘dálle unha boa barrida, que o alcalde vén de visita».

Para o grupo municipal socialista, hai que planificar e coordinar o mantemento, facendo especial fincapé no mantemento preventivo para evitar precipitacións e improvisación. «Non merecemos que as nosas beirarrúas parezan selvas froito do autobombo de Rey Varela», afirmou Reina Villalón.

Por todos estes motivos, o gupo socialista solicitou ao goberno municipal que dirixe o alcalde, que en lugar de presumir de licitar contratos con datos inventados, «utilice algúns deses contratos para facer brillar a nosa cidade como se merece».