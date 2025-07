Equiocio Ferrol abre inscrición no Concurso Nacional de Salto tres estrelas Cidade de Ferrol

Equiocio Ferrol abriu o prazo de inscrición para o Concurso Nacional de Salto tres estrelas Cidade de Ferrol. A competición principal do veterano certame ecuestre disputarase entre o 1 e o 3 de agosto en As Cabazas e aspira a reunir, coma sempre, aos mellores xinetes e amazonas de dentro e de fóra do país.

A través da web da Real Federación Hípica Española pódense formalizar ata o 22 de xullo, as inscricións nas distintas probas deste concurso nacional, o único da súa categoría no calendario galego.

A competición disputarase na pista de 75 x 50 metros, de herba natural, de As Cabazas. Unha pista que, a diferenza dos últimos anos, e co ánimo de facilitar ao público o seguimento dos concursos, albergará tamén a totalidade das probas territoriais.

O CSN *** incluirá un total de 12 probas oficiais, sobre alturas de 1,10; 1,20; 1,30; 1,35 e 1,40 metros de altura (a máis esixente é o denominado Gran Premio Cidade de Ferrol, programado para o domingo 3). En cada unha delas, cada xinete ou amazona poderá participar con ata tres cabalos. O concurso nacional incrementa os premios ata superar os 19.000 euros.

A organización destaca o interese do tres estrelas que, cada ano, conta con solicitudes de participación chegadas de boa parte do estado, e adoita contar cunha potente delegación de xinetes de primeirísima liña do veciño Portugal. Na última edición, o Gran Premio Cidade de Ferrol quedaba en Galicia, ao imporse nunha emocionante final Javier González Fraga, a lombos de “Sonic JGF”.

Equiocio Ferrol, que se celebrará do 31 de xullo ao 3 de agosto en Covas- Ferrol, contará para o CSN*** co patrocinio de Concello de Ferrol, Xunta de Galicia, Deputación da Coruña, Gadis, Estrella Galicia e as colaboracións de JRilo, Deporte Galego, Pavo ou a Federación Hípica Galega.