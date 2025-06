Policías nacionales protestan en Ferrol por falta de recursos y «abandono» reclamando «dignidad policial»

Insuficiente número de agentes, discriminación respecto a algunas policías autonómicas, instalaciones obsoletas como la Comisaría de Ferrol-Narón, en la avenida de Vigo, y, en el caso de la Guardia Civil, una estructura territorial desfasada son algunas de las quejas lanzadas por la Confederación Española de Policía (CEP) y apoyada por la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) en el transcurso de una concentración celebrada en la mañana de este jueves, día 12, ante la comisaría ferrolana, reclamando «dignidad policial» para los agentes «ante el abandono» que, denuncian, padecen tanto en medios humanos como materiales por parte del Ministerio del Interior, al tiempo que han reclamado la dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska.

Los concentrados recriminaron al Gobierno central «que riegue con una lluvia de millones y efectivos policiales a unos» (en referencia a las Policías Autonómicas de Cataluña, País Vasco y Navarra), mientras «otros recibimos una lluvia de agravios, desprecios y promesas incumplidas».

Los agentes se han manifestado con un esqueleto vestido con el uniforme policial como una metáfora sobre la situación de los policías, donde acusan falta de inversiones en equipamiento, medios, personal e infraestructuras.

DEMANDAS POLICIALES

Entre las demandas propuestas por los agentes están «tener la consideración de profesión de riesgo que permita una jubilación anticipada sin perder dinero, y una jubilación digna».

Tal y como ha explicado José Javier Martínez Rodríguez, secretario de comunicación del CEP en Galicia, el Ejecutivo central «viene haciéndose cargo del coste de las cotizaciones recargadas por la jubilación anticipada en los tres cuerpos autonómicos, que contrasta con la intención del Ministerio del Interior de elevar la edad de jubilación de los policías nacionales a los 67 años con una pensión bastante inferior a la de los otros cuerpos policiales, que se pueden jubilar a los 59«.

En la concentración se ha resumido el contenido de las demandas policiales, que vienen exigiendo desde hace tiempo, en «una jubilación digna, para no perder cientos de euros al mes después de toda una vida protegiendo la de los demás; ser considerados, al igual que otros muchos colectivos y cuerpos de seguridad, profesión de riesgo, para poder anticipar la edad de jubilación y percibir la pensión mejorada; lograr una equiparación salarial real, para no seguir cobrando menos sueldo que otros Cuerpos autonómicos y locales; y contar con mayor protección física y jurídica frente al intolerable aumento de agresiones».

Del mismo modo, ha denunciado que el trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Galicia contrasta con la «realidad delincuencial de Cataluña, País Vasco y Navarra«, ya que, ha apuntado, estos cuerpos policiales «han podido contener con su trabajo la subida de los delitos en mayor medida» que en estas comunidades. «Y ahora se nos niegan efectivos policiales, medios y derechos sociolaborales que se le otorgan a policías de comunidades autónomas con gobiernos independentistas«, ha reprochado.

«Tenemos en Galicia una de las plantillas más envejecidas de toda España, con una media de 50 años, y están sacando de la calle a los agentes para hacer DNI. Sí es cierto que subió la plantilla, pero es que cada vez somos menos haciendo las labores policiales y hacemos más administrativas», ha manifestado Martínez Rodriguez

EL CASO DE FERROL

«Estamos peor que nunca, los compañeros de Ferrol ven como la sociedad les reclama una respuesta contundente ante los últimos episodios de violencia, si bien la realidad es la que es, la ciudad de Ferrol no dispone de unidades especializadas en orden público, ni una plantilla policial adecuada a la situación de criminalidad que existe en la zona», señala Martínez Rodríguez.

«La conflictividad se está disparando y los agentes necesitan espacios, además de elementos como cámaras corporales o más pistolas eléctricas, pero todo esto lo escatima Interior: dedica 1.512 millones de euros a las policías autonómicas equivalen a todo el presupuesto del Programa de Acción Social de la Policía Nacional de 135 años«.

Y refiriéndose a las instalaciones de la avenida de Vigo recuerdan que la comisaría de Policía Nacional de Ferrol, un edificio construido en el año 1930, no reúne las condiciones mínimas para los 230 agentes, que incluso no tienen taquillas, ni armeros. No hay suficientes calabozos por lo que muchas veces tienen que recurrir a los del cuartelillo de la policía local.