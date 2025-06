El PSOE tacha de “cínica” la negativa del PP y del BNG por la creación del clúster de la Defensa en Ferrol

Sensación agridulce en el PSdG PSOE tras los últimos acontecimientos respecto al futuro del sector naval en Ferrol. En la parte positiva está el “impulso do goberno de España con Navantia”, afirmaba el secretario general del PSOE en Ferrol, Ángel Mato tras confirmarse la orden de ejecución del BAC “nun gran traballo realizado desde 2017”, en un acto realizado este jueves con la presencia del diputado autonómico Julio Abalde y el secretario general provincial del PSOE, Bernardo Fernández.

En el otro lado de la balanza, el anterior alcalde de la ciudad no entendía los motivos por los que el PP y el BNG votaron este miércoles en contra en el Parlamento gallego para que Ferrol cuente con un clúster de industria de la Defensa, en una ciudad “na que non chega con soldadura e facer bloques, temos que facer tamén innovación e investigación”, recordando que en 2022 le había hecho esta propuesta al de aquella presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo como posteriormente a Alfonso Rueda.

Este clúster conectaría el sector industrial, con la investigación y las tres Universidades gallegas “mantendo a xente máis nova traballando en Galicia, nun sector estratéxico.”

En la construcción naval en la actualidad España “xa non ten que depender de terceiros países para a construcción de fragatas como fai anos”, algo que será visible en la construcción de las F110 “realizadas todas por empresas nacionais”, entre las que se encuentran 175 empresas gallegas trabajando para Navantia.

Ángel Mato calificaba de “cínica” la actitud del PP y del BNG en el Parlamento gallego tras votar en contra del clúster en Defesa como del incremento del gasto militar. Sus críticas iban, sobre todo, al actual alcalde José Manuel Rey Varela. “Me alegro de que o alcalde esté contento coa nova do BAC, pero hai que ser coherente e non votar en contra do clúster por intereses partidistas, votando en contra dos intereses de Ferrol.”

Este clúster industrial en Defensa no es posible “pola falta de apoio da Xunta de Galicia”, a pesar de tenerlo del gobierno central, poniendo como ejemplo otros proyectos en los que han colaborado, como el de abrir Ferrol al mar o la futura transformación del cuartel Sánchez Aguilera.

En esta línea, el secretario general socialista ferrolano recordaba que Navantia Ferrol “está a recibir a maior transformación en décadas e en breves teremos o mellor tallares de bloques nun estaleiro europeo” y espera que, en próximas fechas, el gobierno central pueda tener cerrado el presupuesto para el dique cubierto.

Julio Abalde: “O clúster é unha oportunidade importante para dar un salto cualitativo”

En esta línea se pronunciaba el diputado autonómico Julio Abalde. El clúster “serve de tractor para o resto da industria e xerar postos de traballo e desenvolvemento”, en una ciudad de Ferrol que “cumpre con todos os requisitos”, destacando también la parte civil de Navantia en la industria renovable.

En la actualidad la Universidade da Coruña cuenta con un centro mixto de investigación con Navantia “e decidiron ubicala en Ferrol” y en caso de que el clúster industrial sea una realidad “será unha oportunidade importante para dar un salto cualitativo e de talento que estaremos aproveitando en Galicia.”

Estos diez años pronosticados de carga de trabajo en Navantia “permitiría consolidar o sector industrial e situar a Navantia como un importante estaleiro en todos os sectores e non so no militar.”

Bernardo Fernández: “Os argumentos do PP e BNG son inexistentes ou surrealistas”

Para el secretario provincial del PSdG PSOE, Bernardo Fernández, “chove sobre mollado” en una propuesta de clúster que no ha salido adelante por el voto negativo del PP y BNG “e que si existe en Asturias ou Cantabria.”

Las empresas del sector “cifran en 9.000 postos de traballo” los que se pueden general directa e indirectamente gracias al clúster de la Defensa en Ferrol, por lo que estas dos formaciones “terán que dar a cara cando fagan manifestacións en defensa do naval e explicar isto”, porque los argumentos que están dando “son inexistentes ou surrealistas.”

Bernardo Fernández también quería recordar que en el primer mandato de José Manuel Rey Varela en la alcaldía de Ferrol “o goberno central do PP deu un contrato a Ferrol por 500 millóns de euros e case bota fogos polo balcón do Concello e agora cun de 5.000 millóns o fai coa boca pequena.”