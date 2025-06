La playa de Doniños en Ferrol, protagonista del cupón de la ONCE

El Ayuntamiento de Ferrol llega este verano a toda España de la mano de la ONCE. La playa de Doniños ilustrará un cupón que forma parte de la colección Playas con bandera, dedicada a arenales nacionales que cuentan con el distintivo de bandera azul.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presentó la iniciativa en el salón de recepciones, junto al presidente de ONCE Galicia, Carlos Fernández Lamigueiro, y directora de agencia de la ONCE de Ferrol, Belén Regueiro. El regidor afirmó que “a ONCE é un exemplo de entidade social responsable” y además “sempre acode á chamada de Ferrol, axudando a poñer a cidade no máis alto, promocionando neste caso o areal de Doniños”.

Rey Varela agradeció, de manera especial, al ferrolano Carlos Fernández su implicación en la edición de este cupón, que se venderá el día 18 de junio, y que forma parte de la colección Playas con bandera. “Estamos a falar añadió, y que representa un de los máximos exponentes del patrimonio natural ferrolán, siendo visitado -tanto en verano como en invierno- a raudales de personas que buscan disfrutar de la naturaleza, de las ollas o de los diferentes eventos deportivos que alberga.

El presidente de ONCE Galicia, Carlos Fernández, agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Ferrol en esta iniciativa. “Grazas ao alcalde pola súa disposición, e por apoiar sempre ao tecido social, como fixo como rexedor e como conselleiro de Política Social”.

Fernández revelou que en Ferrol “temos sobre 100 persoas traballando para a ONCE, dos que 60 traballan no noso grupo de empresas”, y destacó que “somos o maior xenerador de emprego para persoas con discapacidade do mundo, e facémolo só co 4% do que se factura en España no mercado do xogo”.

La ONCE ya dedicó dos cupones a la ciudad departamental, uno sobre la Semana Santa Ferrolana (marzo de 2015) y otro al Racing de Ferrol (septiembre del 2019). Para esta ocasión, se pondrán a la venta cinco millones de cupones.