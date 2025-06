El Campus Industrial de Ferrol acogió el evento final de un proyecto europeo que pretende integrar la IA en el currículo de la FP

El Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol acogió este viernes, día 6, el evento final del Proyecto Europeo Erasmus+ AIM@VET “Artificial Intelligence learning modules to adapt VET to

the digital transformation of the labour market” que lidera, en representación de la Universidade da Coruña (UDC), el profesor de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), Abraham Prieto.

A lo largo de la jornada, se presentaron los principales resultados de un proyecto de innovación docente que pretende integrar los fundamentos de la Inteligencia Artificial (IA) en el currículo de las escuelas o centros de Formación Profesional de toda Europa.

Participantes en el evento

En el evento, participaron cerca de 120 personas, principalmente estudiantes de 4º de la ESO del IES As Telleiras de Narón, del IES de Fene y también del CPI A Xunqueira. Con todo, también se sumó a esta jornada divulgativa personal docente e investigador vinculado a la Universidad de Liubliana (Eslovenia), a la Universidad del Miño (Portugal) y a la propia Universidade da Coruña, así como diverso profesorado del centro de Formación Profesional de Velenje (Eslovenia), del Centro Integrado de Formación Profesional Rodolfo Ucha Piñeiro de Ferrol (España) y más del centro de Formación Profesional de Caldas de Taipas (Portugal).

El programa de este último evento final incluyó la conferencia del investigador del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC) de la Universidade da Coruña (UDC), Fran Bellas, una visita guiada a la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) y otra al Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI), situado también en el campus ferrolano.

El Proyecto Europeo Erasmus+ AIM@VET “Artificial Intelligence learning modules to adapt VET to the digital transformation of the labour market”

En el Proyecto Europeo Erasmus+ AIM@VET “Artificial Intelligence learning modules to adapt VET to the digital transformation of the labour market” están participando personas expertas en Inteligencia Artificial (IA) vinculadas a la Universidad de Liubliana en Eslovenia, a la Universidade da Coruña en España y a la Universidad del Miño en Portugal. Del mismo modo, también colabora en esta iniciativa de innovación docente el profesorado y alumnado del centro de Formación Profesional de Velenje (Eslovenia), del Centro Integrado de Formación Profesional Rodolfo Ucha Piñeiro de Ferrol (España) y más del centro de Formación Profesional de Caldas de Taipas (Portugal).

La propuesta del plan de estudios

La propuesta de plan de estudios que se está diseñando codo a codo entre las tres universidades y los tres centros de Formación Profesional europeos implicados se distribuye en tres bloques bien diferenciados en los que se trabajaron contenidos relacionados con la robótica, la visión artificial y con la inteligencia ambiental.

La Universidade da Coruña (UDC) y el Centro Integrado de Formación Profesional Rodolfo Ucha Piñeiro de Ferrol centraron sus esfuerzos en el bloque de robótica. Así, el coordinador del Proyecto Europeo Erasmus+ AIM@VET, Abraham Prieto García, junto con profesorado del Campus Industrial de Ferrol, echó mano del aprendizaje basado en proyectos e invitó al personal docente y al alumnado del Ciclo Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y más del Ciclo Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red de este centro formativo ferrolano a participar activamente en la planificación, ejecución y evaluación de este proyecto europeo.

Al final del proyecto, previsto para el próximo mes de julio, la Universidade da Coruña (UDC) entregará un currículo que incluye una serie guías digitales dirigidas al profesorado y al alumnado de Formación Profesional en las que figurarán una docena de unidades didácticas que incluirán fundamentos conceptuales o propuestas de actividades.

El proyecto AIM@VET “Artificial Intelligence learning modules to adapt VET to the digital transformation of the labour market” está financiado por la Unión Europea y cuenta con un presupuesto de 400.000 euros. La Universidade da Coruña (UDC) dispuso de 93.000 euros para llevar a cabo los trabajos de coordinación, la elaboración y el testeo de las unidades en los centros formativos así como la diseminación de los resultados y actividades en el marco de la comunidad educativa de referencia.