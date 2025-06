Ares transfórmase en escenario de rodaxe coa gravación da serie ‘Clanes’

Do 9 ao 12 de xuño, a vila aresana acollerá ao equipo de produción de Vaca Net TV para principiar coa rodaxe da segunda tempada da serie ‘Clanes’, de Netflix, o thriller protagonizado por Clara Lago e Tamar Novas.

Ares converterase de novo en plató audiovisual da serie -que xa recalou no municipio para gravar a súa primeira tempada no verán de 2023-, e produto disto tamén contará durante as catro xornadas de gravación cunha sinalización temporal e cortes do paso de peóns e vehículos, en función do rodaxe das tomas de Clanes, na Praza da Igrexa de Ares e na contorna do bar Gaiteiro, no paseo marítimo.

Así, esta regulación temporal do tráfico aplicarase de xeito intermitente entre as 9:00 e 18:00 horas do 9 ao 12 de xuño. Dende o concello agradecen a comprensión e colaboración da veciñanza nos cortes nestes lugares sinalados do núcleo urbano.