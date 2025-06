La complejidad del acoso escolar, a debate en el Campus Industrial de Ferrol de la man de un proyecto europeo en el que participa la UDC

El Salón de Grados de la Facultad de Enfermería y Podología del Campus Industrial de Ferrol acogió este jueves, día 5, la conferencia de la catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla (US) y presidenta del International Observatory fuere School Climate and Violence Prevention, Rosario del Rey Alamillo, titulada “La complejidad del acoso escolar: desde la detección a la práctica educativa”, en el marco del Proyecto Europeo Erasmus+ Bullying a Matter of Self Esteem (BAM) que lidera, en representación de la Universidade da Coruña (UDC), la profesora María Jesús Movilla.

Rosario del Rey Alamillo comenzó su intervención recordando que el acoso escolar pasó de ser un problema invisibilizado a un fenómeno de alta sensibilización social. De hecho, subrayó que, a lo largo de las últimas décadas, se ha avanzado, de manera significativa en su delimitación, prevención e intervención. Con todo, aseguró que “sigue siendo necesario mejorar la comprensión de este problema de violencia escolar de alta complejidad psicosocial, así como su huella e impacto en las relaciones virtuales”.

El profesorado de la Facultad de Enfermería y Podología del Campus Industrial de Ferrol y de las Facultades de Ciencias de la Educación y de Ciencias de la Salud del Campus de A Coruña pudieron seguir, de manera presencial, esta conferencia. Por su parte, el personal docente de los centros de enseñanza primaria y de secundaria, así como de un centro de actividades artísticas y teatrales de Italia, Serbia, Grecia, Turquía y de Alemania que también participan en el Proyecto Europeo Erasmus+ BAM, optó por la modalidad en línea. A su final, analizaron, codo a codo, diversos elementos relevantes como pueden ser los procesos de victimización, la subjetividad de la reiteración o mismo la diferencia entre la intencionalidad y la conciencia del daño. Unas cuestiones que ya abordaron con anterioridad con la elaboración y guionización, por parte de los países socios, de ocho animaciones que luego fueron desarrolladas por el Centro Universitario de Formación e Innovación Docente (CUFIE) de la Universidade da Coruña (UDC) y testamentadas, en buena parte, por el estudiantado del Colegio Tirso de Molina de Ferrol.

El objetivo final de estas piezas audiovisuales es el de trabajar en las aulas las competencias del alumnado a la hora de manejarse ante situaciones concretas de acoso escolar.

El Proyecto Europeo Erasmus+ Bullying a Matter of Self Esteem (BAM)

Aumentar la concienciación del estudiantado de primaria y de secundaria ante el acoso escolar fomentando pautas de comportamiento positivas ante este tipo de acciones intencionales y sostenidas en el tiempo echando mano de la producción de herramientas educativas antibullying.

Este es el principal objetivo del Proyecto Europeo Erasmus+ Bullying a Matter of Self Esteem (BAM) en el que participa, en representación de la Universidade da Coruña (UDC), profesorado de la Facultad de Enfermería y Podología del Campus Industrial de Ferrol y de las Facultades de Ciencias de la Educación y de Ciencias de la Salud del Campus de A Coruña.

También colaboran en esta iniciativa de innovación docente a Unidad de Investigación en Intervención y Cuidado Familiar (UIICF), adscrita a la Facultad de Enfermería y Podología y dirigida por el profesor Valentín Escudero, así como el Centro Universitario de Formación e Innovación Docente (CUFIE) de la Universidade da Coruña (UDC), bajo el liderazgo de su director, José Antonio García Naya.

El Proyecto Europeo Erasmus+ Bullying a Matter of Self Esteem (BAM) está cofinanciado por la Comisión Europea y cuenta con un presupuesto total de 250.000 euros. La Universidade da Coruña (UDC) dispone de 25.729 euros para aumentar las competencias del profesorado de primera y de secundaria en el campo de la inteligencia emocional y de la comunicación ante situaciones de acoso escolar y para elaborar herramientas didácticas en formato audiovisual que puedan ser usadas con facilidad en las aulas.