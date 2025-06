Mato esíxe á Xunta que deixe de adiar a implantación do polo de renovables en Ferrol

O portavoz do Grupo Municipal Socialista de Ferrol recordou que, «tras múltiples promesas, acordos parlamentarios e partidas orzamentarias, “a cidade segue á espera”». Denunciou que, «desde que el mesmo lle presentou o proxecto ao Goberno galego, a finais de 2021, e do compromiso de Feijoo, en 2022, “non se deu nin un só paso”»

O portavoz do Grupo Municipal do PSdeG, Ángel Mato, reclamoulle á Xunta «que deixe de “marear a perdiz e se poña a traballar” para implantar en Ferrol o polo de innovación en enerxías mariñas e almacenamento que comprometeu en múltiples ocasións». O tamén secretario xeral da Agrupación Socialista recordou que «él mesmo lle presentou o proxecto ao Goberno galego en decembro de 2021 e ao mes seguinte o propio Feijoo, entón presidente, anunciou tras un Consello da Xunta a súa posta en marcha».

Desde entón, durante máis de tres anos “sucedéronse os anuncios, os acordos unánimes no Parlamento e no pleno municipal e agora ata unha dotación orzamentaria, pero a cidade segue á espera”, lamentou Mato. Entre esas iniciativas lembrou que «a corporación ferrolá reclamou o polo en xaneiro de 2023, o pleno da Cámara autonómica fixo o mesmo en marzo, en outubro»

«Rueda confirmou que se crearía e un ano despois a conselleira de Economía e Industria anunciou que os Presupostos incluían unha partida a tal efecto. Este mesmo ano, en xaneiro, unha iniciativa do PSdeG nese senso concitou o apoio unánime da Comisión de Industria e Enerxía do Parlamento, e xa en febreiro, o Goberno galego avanzou que o polo se implantaría no CIS da Cabana».

“Son máis de tres anos de anuncios que seguen sen concretarse en nada”, criticou o voceiro socialista despois de que na Comisión de Industria e Enerxía do Parlamento de Galicia,«o Goberno galego evitase concretar, de novo, se vai pór en marcha o polo. A preguntas da deputada socialista Patricia Iglesias, o director xeral de Planificación Enerxética eludiu comprometer o inicio do proxecto este ano».