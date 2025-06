Presentación do libro «Nao Cetácea» de Xosé Iglesias o 6 de xuño no Museo de Historia Natural de Ferrol

O Museo de Historia Natural de Ferrol é o lugar elexido para a presentación da obra “Nao cetácea”, do autor Xosé Iglesias, publicada en 2024 por Editorial Canela. A presentación terá lugar este venres 6 de Xuño, ás 19:30 no auditorio do MHNF (Praza de Canido, Ferrol), coa presencia do propio autor e do editor.

Nao cetácea é un achegamento visual, poético e narrativo aos nosos mares, ao patrimonio marítimo e a biodiversidade mariña do litoral, con especial énfase no mundo dos cetáceos, eses seres míticos que de novo volven aproximarse ás rías galegas.

Un libro de acuarelas realizadas por un patrón de pesca-mariñeiro galego, nas que os barcos se transforman nos seres que conforman o seu espírito, mesmo nos peixes que capturan. Unha homenaxe ao mar, aos devanceiros e aos mariñeiros que faenaron e traballan cada día nesta costa atlántica e cantábrica.

En formato de 235 x 185 mm, 120 páxinas, tapa dura, impresión offset cosida e en edición limitada, contén 61 acuarelas a cor que van acompañadas de textos e poemas do seu autor Xosé Iglesias, prólogo de Francisco Fernández Naval e o poema “Foxa Atlántica” de Manuel Rivas, que nos levan nunha viaxe transcendente entre Porto do Son e Irlanda.