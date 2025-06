«As Pontes Ecuestre» conta con máis de 100 saídas a pista e participación de 120 deportistas

A competición arrinca este sábado 7 de xuño ás 11:00 horas na contorna do Lago O certame está organizado polo Club Hípico Prado Ventura coa colaboración do Concello das Pontes e da Federación Galega de Hípica e o apoio da Deputación de A Coruña.

A III edición de “As Pontes Ecuestre” reunirá a máis de 200 xinetes e amazonas este sábado 7 de xuño na contorna do Lago. O espectáculo está servido con preto de 100 saídas a pista previstas no Concurso de Saltos Territorial, e a participación duns 120 deportistas na proba do Campionato Galego de Andadura -a cifra podería aumentar, xa que se admiten as inscricións a pé de pista o mesmo sábado-.

O certame, organizado polo Club Hípico Prado Ventura, volverá este ano contar coa colaboración do Concello das Pontes e da Federación Hípica Galega, e suma o apoio da Deputación da Coruña. Precisamente, a institucional provincial patrocinará a gran novidade da cita: a I Liga Ferrol-Eume-Ortegal.

Deste xeito, As Pontes converterase nunha das tres sedes da competición, e os xinetes e amazonas do club local, así como os de Equo Alalma (Ferrol) e da Granxa do Souto (Ortigueira) acumularán puntos nas súas participacións para o ránking da liga, que arrincaba no mes de maio en Ferrol. A técnica deportiva de Prado Ventura, Noa García, avanzaba tamén novidades no timming.

Este ano, a intención é ir alternando as probas do Concurso de Saltos e o Campionato Galego de Andadura, en lugar de celebralas ao mesmo tempo. Deste xeito, o público poderá seguir as dúas competicións sen necesidade de elixir entre unha e outra.

Así as cousas, o certame arrincará ás 9:00 horas coa recepción de xinetes e amazonas, procedentes especialmente das provincias da Coruña e de Lugo, e prevese que a competición se inicie sobre as 11:00 horas. A partir de entón, sen descanso ao mediodía e ata as 19:00 horas, cando está prevista a entrega de trofeos coa asistencia do alcalde das Pontes e presidente da Deputación, Valentín González Formoso.

Por último, Noa García lembraba que os máis pequenos da casa poderán participar en bautismos hípicos de balde durante toda a xornada. Celebraranse nos descansos das probas do Concurso de Saltos, e estarán guiados por técnicas do centro ecuestre local. E xunto ao Concello das Pontes animaba á cidadanía a achegarse este sábado ao Lago para desfrutar da competición nun espazo realmente espectacular.