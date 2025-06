Comezan a chegar as expedicóns de países participantes no Circuito de Cantones

Poucos días son os que faltan para que o Circuito de Cantones de A Coruña acolla unha nova proba correspondente ao Gran Premio Internacional de Marcha que este ano celebra a súa trixésimo oitava edición.

Como ben sendo habitual as Delegacións comezan a chegar a este escenario que forma parte da World Race Tour 2025 no seu máximo nivel, e que polas súas datas de celebración, constitúe un gran banco de probas para a gran cita atlética anual deste ano que é o Campionato do Mundo que se levará a cabo a mediados de setembro en Tokio.

Precisamente a gran parte dos marchadores e marchadoras que se den cita en A Coruña este sábado 7 serán quenes estén sobre o asfalto nipón compitindo polos medallais desa imporante cita.

Chegan as delegacións

Sabedores da idoneidade do circuito coruñés, moitas delegacións adiantan a súa chegada ca intencion de aproveitar uns dias a súa preparación previa ao sábado. Nesta ocasión, a delegación Chinesa composta por máis dunta trintena de atletas e técnicos, foi a máis madrugadara de todos os paises participantes. A campioa olímpica en París Jiayu Yang e plusmarquista mundial nos 20K, encabezaba esta importante delegación na que se atopa entre outras a ex-recordman mundial Liu Hong.

Outro dos importantes paises asiáticos participantes que se atopa en A Coruña e o xaponés. En concreto xa adestra, xunto ao resto, polas rúas coruñesesa o atleta Toshikazu Yamanishi máximo referente da marcha daquel pais que posúe a medalla de bronce olímpica sendo ademáis, dobre campión mundial dos 20K.