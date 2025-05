Ares súmase á campaña “Quere o teu Mercado 2025”

No marco das celebracións polo Día Internacional do Mercado, a concelleira de Comercio, Lucía Blanco, achegouse ata o mercado municipal de Ares para acompañar aos preto de 75 nenos de primaria do CPI As Mirandas que visitaron aos praceiros.

En colaboración co centro educativo, o Concello promoveu este percorrido para que puideran entender como se organiza o mercado, como xurdiron as prazas de Abastos e para que serven na actualidade, sabendo que cumpren unha función chave na venda de produtos de proximidade e na dinamización económica da vila.

O estudantado entregoulle a cada posto do mercado de Ares un pequeno mural cun eslogan personalizado e recibiron, de mans da concelleira de Comercio, un agasallo conmemorativo da campaña.

A concellaría de Comercio que dirixe Lucía Blanco sumouse así á iniciativa impulsada pola Xunta de Galicia en 41 mercados ou prazas de abastos en toda Galicia, o Quere o teu Mercado 2025, que pretende visibilizar o seu papel nas contornas urbanas e poñer en valor a calidade e atención personalizada dos praceiros.

Con todo, a celebración da efeméride continuará o sábado, 31 de maio, cunha actuación musical no Mercado de Ares grazas á banda de gaitas Trouleada, que percorrerá as instalacións para contribuír na dinamización do espazo de carácter municipal.