Relevo en Moveneda, Carlos Caaveiro dejará su acta de concejal este lunes 28

Será Neiva Tristao, vecina de la Mourela, la que ocupará la vacante de Caaveiro.

Según dan a conocer en un comunicado, «en Moveneda procuramos manternos fieis á nosa liña desde que entramos no Concello de Neda en 2015. Nos creemos no traballo en común e pensamos que os veciños correntes debemos tomar parte activa no funcionamento do concello, evitando os personalismos e ós profesionais da política que ocupan postos indefinidamente».

Es por esto, que en el próximo Pleno ordinario de este lunes 28 de julio, el representante electo por Moveneda, Carlos Caaveiro va a dejar de ser concejal. El relevo se produce después de desarrollar su trabajo en el cargo, representando a los vecinos y a Moveneda durante tres legislaturas y casi 8 años.

Será su compañera Neiva Tristao, vecina de la Mourela, quien la sustituya. Neiva lleva participando en Moveneda prácticamente desde el inicio de su andadura en 2015. Este cambio, informa la formación en su comunicado, fue debatido y aprobado en las Asambleas Permanentes que realizaron en fechas recientes.