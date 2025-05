Chega a Cedeira “Vitória”, o retrato autobiográfico de Iria Pinheiro

O Auditorio Municipal acollerá a obra o sábado e será escenario o domingo dun festival de danza solidario promovido pola delegación local da AECC.

O Auditorio Municipal de Cedeira acollerá este sábado, 31 de maio, a representación da peza “Vitória”, unha obra de teatro documental e autobiográfico na que a actriz Iria Pinheiro conta a súa experiencia xudicial tras denunciar por acoso sexual ao director do programa de televisión no que traballaba. A representación, promovida desde a Consellería de Igualdade, comezará ás 20.00 horas e a entrada é de balde ata completar o aforo.

Iria Pinheiro (Ourense, 1978) reconstrúe nesta montaxe a historia que viviu en primeira persoa entre 2017 e 2023, tras interponer unha denuncia por acoso sexual. Nela intercala a documentación xudicial do proceso co xogo e a ironía características do cabaret. No elenco están, ademais dela, Victoria Pérez e Salva del Río.

Pinheiro é actriz, presentadora, guinista, cabareteira… cunha carreira profesional que abrangue o cine, a televisión e nos últimos anos o teatro documental. En 2018 gañou o Premio María Casares coa obra “Anatomía dunha serea”, sobre a violencia obstétrica.

O Auditorio Municipal acollerá o domingo outra cita, neste caso coa danza e de cariz solidario. A delegación local da Asociación Española contra o Cancro organiza o evento “Bailando contra o cancro”, coa colaboración da Escola de Danza Danzalia Mundi, un centro da Coruña que ofrecerá bailes de Bollywook, e danzas tribais, orientais e da Polinesia. As entradas custarán 5€ e estarán á venda na billeteira a partir das 17.00 horas. O festival comezará ás 18.30horas.