83 pilotos participan no “37 Rally Cidade de Narón”

A cidade de Narón acolle este sábado 24 a trixésimo sétima edición do Rally Cidade de Narón. A alcaldesa, Marián Ferreiro, presentou o evento xunto cos edís de Deportes, Ibán Santalla e Seguridade Cidadá, José Oreona.

Asimesto contou ca presencia de o presidente da Escudería Siroco Narón, Antonio Sueiras, o coordinador xeral do evento, Moncho Padín e o responsable de seguridade e base Ramiro Fandiño; o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González; o deputado de Deportes, Antonio Leira; o presidente da Federación Galega de Automobilismo, Antonio Troitiño; o vicepresidente da Real Federación Española de Automovilismo, José Vicente Medina; a delegada da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; o alcalde de Cerdido, Alberto Rey; o concelleiro de Deportes de Valdoviño, Sergio Saavedra; a concelleira de Denvolvemento Social de Moeche, Cristina García; a xerente do Centro Comercial Odeón, Cristina Imaz; e os xefes do destacamento de Tráfico de Ferrol e da Garda Civil de Ferrol, Eume e Ortegal, Francisco Javier López Dopico e Francisco Javier Fernández González, respectivamente e o sarxento Diego Arrojo.

Na praza de Galicia, onde se presentou o rally, estiveron tamén os pilotos Jorge Cagiao, gañador da anterior edición, co Alpine A110 GT+; Javier Bouza, co Ford Escort MKII, Diego Varela, co Hyundai i20N Rallye2 e Máximo Pita, co seu Seat Marbella.

O coordinador do rally, Moncho Padín, agradeceu o labor da directiva do Siroco Narón polo seu traballo para sacar adiante esta proba e aos máis de 300 voluntarios que colaborarán o venres e o sábado co evento. Así mesmo, destacou o labor de persoal de Seguridade, Policía Local, Garda Civil pola súa implicación e a patrocinadores e administracións que colaboran. “O feito de que as federacións galega e estatal se puxesen dacordo no tema das licencias fixo que este ano pasásemos dos 58 inscritos do ano pasado aos 83 deste ano, sendo unha facilidade para os participantes e tamén para a organización.”

Na súa intervención, Ramiro Fandiño explicou que “volvemos a facelo con cinco tramos a dobre pasada pero cuns cambios do 60% no percorrido, que esperemos que lle gusten ao persoal”. Os tramos son os de As Cortiñas, As Enchousas, Santa Cristina, As Barcelas e Sedes, un total de de 418 quilómetros dos que 119,78 serán cronometrados e que discurrirán polos concellos de Narón, San Sadurniño, Moeche, Cerdido, As Somozas e Valdoviño, que se incorpora este ano, sendo o último do día, o de Sedes, o que podería definir segundo apuntou o rally ao 100%.

O presidente da Federación Galega asegurou que “para nós é un orgullo ter chegado a ese acordo coa Federación Española polo tema das licencias e, sobre todo, que poidan saír beneficiadas as probas do campionato de España, porque para Galicia é moi importante terprobas de primeiro nivel e xa sería o máximo se puidésemos ter un mundial”.

Pola súa banda, a delegada territorial da Xunta recalcou que se trata dun campionato “suficientemente consolidado despois de tantos anos e unha das probas deportivas máis importantes deste concello e unha referencia no mundo do automobilismo en Galicia, que está vivindo un momento de auxe”. Así mesmo, na súa intervención o vicepresidente da Real Federación Española de Automobilismo recoñeceu que “para a institución que representa sempre é un pracer vir a Narón a un rally que foi unha sorpresa hai uns anos cando o descubrimos e que cada día nos sorprende máis”.

Medina apuntou as novidades en materia de Seguridade, sobre as que tamén incidiron dende o Siroco. “Nos 30 minutos antes de comezar o primeiro vehículo non se poderá circular pola calzada, de xeito que a caravana de seguridade poida traballar nas mellores condicións, polo que solicito aos afeccionados que cumpran esta norma, que vén para quedarse”. A maiores, avanzou que haberá unha nova APP para que a organización transmita en directo posibles incidencias no evento, as salidas do vehículo 0, como chegar aos tramos, os tempos, etc.

O presidente da Deputación da Coruña Valentín González “é un orgullo facer unha aposta extraordinaria este ano, dando resposta non só á escudería, senón aos miles de afeccionados do motor na comarca, concretamente neste caso dos rallys de asfalto”. Agradeceu tamén o labor do Concello de Narón e comprometeu orespaldo da institución que representa nas vindeiras edicións, tal e como fixo nos últimos 37 anos.

O presidente provincial destacou que “eventos coma o Rallye de Narón proxectan a imaxe da comarca de Ferrolterra como un destino deportivo e turístico de primeiro nivel, ao tempo que supoñen unha importante dinamización económica para o conxunto do territorio”. O presidente puxo en valor o compromiso da Deputación coa promoción do deporte, desde as categorías de base a grandes eventos deportivos que son unha referencia no seu ámbito como o rallye naronés.

Este ano, a institución provincial redobra a súa aposta polo Rallye como unha das probas máis importantes do calendario galego e estatal, cunha achega extraordinaria de 50.000 euros que sitúan á Deputación da Coruña como o principal patrocinador institucional da competición, un xesto de apoio que agradeceron tanto desde a Escudería Siroco como desde a Federación Galega.

Finalmente, a alcaldesa da cidade, Marián Ferreiro, destacou a aposta realizada para desenvolver este evento, que alcanza a 37 edición, por vez primeira puntuable para o campionato de España, algo posible grazas á implicación das institucións pero sobre todo da Escudería Siroco Narón, e a colaboración dos corpos e forzas de seguridade, dos 300 voluntarios que nesta última edición están colaborando, patrocinadores… “Esta edición vai ter un shakedow e un percorrido que xa o ano pasado tivo moito éxito, pola estrada de Castela, dende Odeón ata a ponte de Xuvia”.

A rexedora local naronesa recordou que na xornada previa ao rally, coma o pasado ano, haberá un percorrido pola zona urbana, dende Odeón ata a estrada de Castela, a partir das 20:30 horas horas e ata as 21:30 horas aproximadamente –período no que o vial permanecerá pechado ao tráfico rodado- para que as persoas que o desexen poidan ver a caravana de vehículos participantes. Tamén o venres pola tarde se celebrará o shakedown pola parroquia de San Xiao, de 16:00 a 17:30 horas, nun tramo de 2,76 quilómetros nos que equipos e pilotos poderán axustar os seus vehículos.

O sábado o primeiro participante sairá ás 07:30 horas do parque de asistencias ubicado na rúa Panadeiros, no polígono industrial de Río do Pozo e sobre as 20:30 horas rematará o rally, reuníndose os vehículos no parque pechado do Centro Comercial Odeón, onde ás 20:45 horas se celebrará o pódium. A ceremonia de entrega de trofeos está prevista para as 21:30 horas, tamén no exterior do Centro Comercial Odeón.