O Océano Surf Museo organiza esta semana visitas escolares e abertas á cidadanía para conmemorar o Día Internacional dos Museos

O centro únese este ano ao Consello Internacional de Museos-ICOM.

O Océano Surf Museo concentrará esta semana a meirande parte da programación deseñada para conmemorar o Día Internacional dos Museos. Este ano, o centro únese ao ICOM (Consello Internacional de Museos), de modo que se favorece unha promoción en rede das diferentes actividades previstas.

O calendario arrincará este xoves 22 de maio cunha visita didáctica ao museo por parte do alumnado de 5o e 6o de Primaria do CPI Atios e do CEIP Nicolás do Río de Cedeira. O percorrido pola colección do centro centrarase no papel do surf como unha forma de arte, de memoria e de comunidade. Conceptos e paradigmas como a cultura oceánica global, o poder das rompentes e das mareas, a súa importancia para a biodiversidade e o poder de conectar lugares e persoas estarán implícitos. Así mesmo, a visita tocará competencias clave da aprendizaxe continua do currículum educativo.

O sábado 24 de maio o Océano Surf Museo convida á cidadanía en xeral a participar dunha visita guiada ás instalacións por Vicente Irisarri, un dos impulsores do museo, e polo fotógrafo José Ángel Niño, máis coñecido por ANIKUNI, e autor da mostra que acolle na actualidade a sala de exposicións temporais do centro. Celebrarase de 12 a 14 horas, con prazas limitadas e inscrición previa a través do whatsapp 690 149 198.

E finalmente, o venres 30 de maio, o museo acollerá a presentación da obra «Otro mar. Los orígenes del surf en Galicia», de Jesús Busto. Unha publicación que recorre o espazo temporal entre 1967 e 1983, os primeiros quince anos de surf en Galicia, a través da testemuña dos seus protagonistas.