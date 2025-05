El Housefulness Gadesport O Parrulo logra la Liga Preferente gallega benjamín

Continúan las alegrías para la Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo Ferrol y la Fundación Gadesport, al conseguir este sábado las benjamines del Housefulness Gadesdesport O Parrulo la Liga Preferente gallega femenina, por segunda temporada consecutiva.

Las ferrolanas se veían las caras con el Construcciones Jral Saraiba do Mar, las cuales jugaban delante de su afición, en la Final celebrada en el Pabellón de Baltar (Sanxenxo), instalación que albergaba este partido decisivo en todas las categorías.

El partido empezaba igualado y disputado, con las ferrolanas queriendo llevar el ritmo en los primeros minutos, consiguiendo ponerse por delante a los seis minutos con un gol de Aroa en una buena internada dentro del área desde el borde del área con un tiro cruzado raso colocado al palo.

El Construcciones Jral Saraiba do Mar empezaba a jugar de cinco con su portera Valentina para intentar encerrar a las parrulas, pero una pérdida de balón en quince metros era aprovechada por Aroa para rematar a portería vacía, ampliando distancias con el 2-0, en el minuto 8.

Las de Sanxenxo subían sus líneas intentando sembrar dudas en las jugadoras del Housefulness Gadesport O Parrulo, las cuales realizaban un buen trabajo defensivo, como también de Natalia bajo palos evitando claras ocasiones de gol, como varios balones altos o un una contra una, pero con este 2-0 el partido llegaba al descanso.

Tras la reanudación, las anfitrionas buscaban recortar distancias por todos los medios posibles, mientras que las jugadoras parrulas, que tenían a varias jugadoras con molestias y bajas, realizaban su juego en media pista, con una buena defensa, cortando muchas de las llegadas de peligro, como también Natalia seguía parando todo.

El gran susto para las ferrolanas llegaba en el minuto 31, con un balón al larguero del Construcciones Jral Saraiba do Mar en un saque de banda desde quince metros, como también instantes después en un remate al segundo palo que no concretaban por muy poco, pero las jugadoras del Housefulness Gadesport O Parrulo no cedían sobre la pista y este 2-0 acabaría siendo definitivo, desatándose la alegría tras conseguir revalidar el título autonómico.

Gracias a esto, las ferrolanas volverán a acudir al Campeonato de España de clubes, donde en la temporada pasada llegaron a las semifinales, sumándose también en esta temporada al Prink O Parrulo infantil masculino, tras conseguir también la Preferente Futgal en su categoría hace dos semanas en As Pontes.