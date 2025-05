Ferrol celebrou este sábado o «Día das Letras Galegas»

Ferrol celebrou na xornada deste sábado, 17 de maio, o «Día das Letras Galegas» cunha serie de actos programados polo Concello en colaboración con asociacións de veciños.

O primeiro destes actos celebrouse pola mañá na praza de Rosalía de Castro, organizado pola concellería de Cultura e a AVV de San Xoán Bertón. A homenaxe ás cantareiras e á poesía oral comenzou a partir das 12 horas coa intervención da licenciada en Filoloxía Galega, Aurora Valentina, que falou acerca de importancia da conmemoración desta xornada. A continuación, ofreceuse un recital de poetas ferroláns e poetisas ferrolás, aos que seguiu a actuación do grupo de gaitas de Agarimo.

A partir das 17.00 horas, as actividades levaronse a cabo no local da AVV de Esmelle nun acto, organizado polo Concello de Ferrol e Agrupación das AVV do Rural.

No transcurso do mesmo actuaron o grupo de cantareiras Gradaílle do Real Coro Toxos e Froles, o grupo Encrucillada e pechou o Real Coro Toxos e Froles, ademais realizouse unha lectura da vida e obra das homenaxeadas.

O alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, que presidiu este acto conmemorativo das Letras Galegas, que este ano homenaxean ás cantareiras e á poesía popular oral destacou que as cantareiras “teñen un papel moi destacado en Galicia, xa que foron figuras centrais na creación, preservación e transmisión da cultura”. Anos atrás “cantaban nas foliadas ou nas festas da fin dos traballos agrícolas sen saber que hoxe serían as protagonistas dun dos días máis especiais e sinalados para a sociedade galega”, engadiu.

O alcalde agradeceu á asociación veciñal de Esmelle a acollida neste acto, organizado pola Agrupación de asociacións de veciños do Rural.

Por outra banda, cómpre lembrar que no contexto das Letras Galegas a concellería de Cultura programou dous concertos no teatro Jofre: Milladoiro este mesmo serán ás 20:30 horas e Rosa Cedrón mañá, domingo 18, ás 19:00

horas.

No Complexo Hospitalario Universitario

A aula hospitalaria do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol sumouse á celebración do Día das Letras Galegas 2025. O alumnado da aula hospitalaria de Ferrol uníase á iniciativa do CEIP San Xoán de Filgueira en Ferrol, que recolleron, ilustraron, recitaron e incluso cantaron diversas cantigas e poesías da tradición oral galega e da comarca de Ferrolterra.

Os máis pequenos ilustraron as cantigas cos seus debuxos; e a mestra da aula hospitalaria, Raquel Abella, distribuíu nos andares de pediatría o resultado deste traballo conxunto para que calquera persoa do centro, a través dun código QR, puidera visualizar estes traballos. O valor desta actividade é dobre xa que non só se traballa sobre o tema do Día das Letras Galegas, senón que se colabora e interactúa con outros centros da contorna do Complexo ferrolán.