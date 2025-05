O Concello de Narón organiza dúas xuntanzas sobre como xestionar os centros cívicos e locais sociais municipais

A concelleira de Participación Cidadá do concello de Narón, Olga Ameneiro, anunciou que este mes de maio se levarán a cabo dúas xuntanzas programadas co fin de explicar como xestionar os centros cívicos sociais e locais municipais dende a corresponsabilidade. As convocatorias, indicou, diríxense ao persoal de todas as entidades que empregan estes espazos e levaranse a cabo os días 27 e 30 deste mes, segundo informou.

O primeiro día, o 27, o encontro desenvolverase no Centro cívico social de San Xiao, a partir das 19:00 horas e na xornada do venres 30 será no Centro cívico social da Gándara ás 18:30 horas. No transcurso dos mesmos, xunto con persoal da Escola de Participación Cidadá de Narón, os asistentes terán a oportunidade de dialogar sobre a xestión dos citados espazos municipais dende a corresponsabilidade, vendo exemplos sobre boas prácticas na xestión dos ambigús, da limpeza e revisando posibles dúbidas ou plantexando suxestións relacionadas cos Consellos reitores.