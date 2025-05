Pontedeume, primeira Vila do Libro de Galicia, apadriña a nova ‘Marín Vila do Libro’

A vila de Pontedeume, pioneira en Galicia na creación do proxecto cultural “Vila do Libro”, estreita lazos coa nova integrante deste movemento literario, apadriñando oficialmente a ‘Marín Vila do Libro’.

O acto de apadriñamento celebrouse este venres na inauguración oficial de Marín Vila do Libro, un evento que contou coa participación institucional do Concello de Pontedeume. O primeiro tenente de alcalde, José Simoes, e a concelleira de Cultura, Alejandra Bellón, acudiron á cerimonia en representación da vila eumesa, compartindo a súa experiencia como primeira “Vila do Libro” galega e ofrecendo o seu apoio á nova iniciativa marinense.

Durante o evento, destacouse a importancia da rede de vilas do libro como motores de dinamización cultural, económica e turística para os concellos, e como espazos de encontro arredor da lectura, a creación e o patrimonio local.

Pontedeume, recoñecida desde 2023 como a primeira Vila do Libro de Galicia, ten desenvolvido un ambicioso programa cultural que serviu de inspiración para este novo proxecto en Marín, que agora toma a remuda cun programa cheo de actividades literarias, artísticas e musicais.