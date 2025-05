Dobre cita cultural en Neda para conmemorar o Día das Letras Galegas

O Concello de Neda celebra este sábado 17 por partida dobre o Día das Letras Galegas, dedicado nesta ocasión á poesía popular oral. Un espectáculo para o público familiar e un concerto das cantareiras Alxibeira conforman o groso da programación municipal. As actividades centralizaranse na Casa da Cultura.

A oferta cultural inclúe, a partir das 12 horas, o espectáculo multidisciplinar “Dende Rosalía ata as cantareiras. As mulleres nas Letras” de A xanela do maxín. A proposta combina narración oral, música, obxectos e novas tecnoloxías, co obxectivo de exaltar a herdanza de todas mulleres homenaxeadas nas Letras Galegas, facendo especial fincapé nas cantareiras.

A partir das 20.30 horas, será a quenda do concerto das cantareiras e da charanga de Alxibeira. Unha cita que permitirá coñecer o repertorio da agrupación naronesa, xurdida hai case corenta anos co obxectivo de revalorizar o folclore e recuperar as nosas tradicións. A venda de entradas (2 euros) comezará unha hora antes da cita musical.

Ademais, manterase durante toda a próxima semana na biblioteca a exposición cos carteis gañadores do Concurso Letras Galegas 2025 da Secretaría Xeral da Lingua, elaborados polo instituto Castelao de Vigo e o colexio Celso Emilio Ferreiro de Cerceda. As actividades especiais das Letras Galegas, arrancaban días atrás co concerto tributo da instrumentista local María López ao traballo de “Lucía da Conceiçâo Fernándes, a cega do Covelo”.