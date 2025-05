Fene programa vinte espectáculos da Rede Cultural e Cultura no Camiño para 2025

O Concello de Fene vén de acollerse un ano máis ás convocatorias de Cultura no Camiño, programa impulsado pola AGADIC da Xunta de Galicia, e Rede Cultural, da Deputación da Coruña, para o ano 2025. Con estas axudas, que se complementan con fondos propios do Concello, a concellería de Cultura organiza boa parte da súa programación cultural anual. Trátase dun amplo abano de propostas totalmente de balde, dirixidas a todos públicos.

A través da Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC) da Xunta de Galicia, o programa Cultura no Camiño promove o fomento das artes escénicas e musicais nos concellos de Galicia polos que discorren os diferentes Camiños de Santiago. Para este ano Fene ten concedida unha subvención de 2.500 € coa que se organizarán as seguintes actividades:

8 de xullo: Teatro Ghazafelhos co espectáculo Historias para escagharriñarse. Na praza ubicada entre os bloques 11 e 12 de San Valentín, a carón do CPS. Actividade programada dentro do Ciclo, Xullo Mes da Patria Colabora: CPS de San Valentín.

2 de agosto: Concerto de Familia Caamagno no Parque da Hortiña durante o Felicia Pop Festival. Colabora: AC Felicia.

No marco do programa Rede Cultural da Deputación da Coruña, o Concello de Fene dispón dun total de 18 espectáculos para cubrir a programación cultural ao longo do ano, subvencionados ao 50% entre a Deputación e o propio Concello. As actuacións serán as seguintes:

Pendente de data. Concerto de Pepe Piña. Colabora: CMI Unidade de Fene

5 de xullo: Silbarda da Asociación Airiños da Capela (Cantos de taberna) durante a Romaría do Camiñante. Colabora: ACRD Liga de Amigos de Barallobre.

9 de xullo: Monólogo de Federico Pérez na Praza do alcalde Ramón J. Souto González. Actividade programada dentro do Ciclo, Xullo Mes da Patria. Entrada baixo reserva.

10 de xullo: Concertos de Ulex (Lonxe de ti) e De Ninghures (Feira) na Praza do alcalde Ramón J. Souto González. Actividade programada dentro do Ciclo, Xullo Mes da Patria.

29, 30 e 31 de xullo: Actuacións de The Shesters Moc Moc (La Chimba), Peter Punk Pallaso (A Chungatrona) e Sempre Arriba (Cést pas possible) respectivamemte. Programadas dentro das actividades do Perla Mural Fest. Realizaranse en distintos lugares da parroquia de Perlío. Colabora. Asociación Perla Mural Fest.

31 de agosto: Teatro ó cubo (Ghop!) durante a Romería do Pote. Colabora: ACRD O Pote.

6 de setembro: Brassica Rapa (Ghrelo Power) durante as actividades do Fenerock Festival no Paseo Marítimo de San Valentín. Colaboran: Centolos AC.

14, 21 e 28 de novembro: Monólogos de Malala Ricoy (Sexo seguro, seguro?), Roi da Costa (A miña vida sendo outro) e Isabel Risco (Nabiza Girl II), respectivamente, no salón de actos do Museo do Humor Xaquín Marín. Actuacións programadas dentro do Ciclo Novembro, Mes do Humor.

11, 12 e 18 de decembro: Caxoto, A Trastenda dos Contos (Contos debuxados, contos contados), Fantoches Baj (Castelao, un corazón á interperie) e Caramuxo Teatro (Catro) no Salón de Actos da Casa da Cultura. Actividades programadas dentro do ciclo municipal de Nadal.

13 de decembro: Pakolas (Pakolas e as tripulantas) no salón de actos do CCRD de Perlío. Colabora: CCRD de Perlío. Actividade programada dentro do ciclo municipal de Nadal.

23 de decembro: Monólogo de Avelino González (Contos para contar cartos) no local social da AVV Magalofes. Colabora: AVV San Xurxo de Magalofes. Actividade programada dentro do ciclo municipal de Nadal.