Moeche celebra as Letras Galegas con música, libros, contacontos e deporte

A Real Academia Galega decidiu homenaxear nas Letras deste ano 2025 ás cantareiras e a través delas, á poesía popular oral. Moeche celebrará a festa das Letras e tamén a nosa lingua con varios actos organizados para os próximos días tanto polo Concello como polas entidades veciñais. A música, os contacontos, os libros e o deporte serán os espazos das actividades do Concello para celebrar a nosa cultura, ao que se unirán as actividades das entidades veciñais.

O Concello comeza o seu programa o domingo 18 de maio coa Andaina pola Lingua, un percorrido polo Val de Moeche desde as 10.30 horas, doado, que ira acompañado do achegamento á toponimia dos lugares polos que transcorre a andaina. Rematará no Castelo , cun evento musical e uns petiscos para coller forzas. Inscricións presencialmente na Casa do Concello, no correo danile.feijoo@moeche.gal ou no 981 404006

A seguinte fin de semana, o domingo 25 de maio pola mañá -12.00 horas- no Castelo , co contacontos Cantareiras, da man do grupo Polo correo do Vento. Dirixido a todos os públicos, permitiranos achegar de forma lúdica e ilustrativa ás mulleres que mantiveron e difundiron a poesía popular oral. Na actividade agasallarase cun libro a cada participante. Esta actividade está financiada pola Área de Lingua da Deputación da Coruña

E xa no mes de xuño, para facer cadrar co peche do curso escolar, o Concello traslada a escola o obradoiro da Xanela do Maxín, “De Rosalía ás Cantareiras”, unha actividade para o alumnado do CEIP San Ramón que o Concello ofrece coa colaboración da Rede Cultural da Deputación.