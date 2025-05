Ferrol homenaxea ás cantareiras e á poesía oral con motivo do Día das Letras Galegas

O acto terá lugar o sábado 17, pola tarde, no local da AVV de Esmelle.

A concelleira de Normalización Lingüística, Patricia Cons, presentou este xoves as actividades previstas con motivo do Día das Letras Galegas, que se conmemora o 17 de maio.

Este ano a homenaxe será á poesía popular oral, personificada en Adolfina e Rosa Casás Rama, de Cerceda, Eva Castiñeira Santos, de Muxía, e Manuela Lema, Teresa García Prieto e Prudencia e Asunción Garrido Ameixenda, integrantes estas catro das Pandereteiras de Mens (Malpica). É unha representación colectiva, como xa se fixo na elección dos trobadores da ría de Vigo en 1998, cos que se rendeu homenaxe á poesía medieval.

Con esta elección de 2025 quérese recoñecer a importancia da poesía popular oral, tal e como recolle a Real Academia Galega. “Dende o Concello de Ferrol, sumámonos á homenaxe ás cantareiras e á poesía oral con motivo do Día das Letras Galegas, recoñecemos a importancia da poesía popular oral, que acompaña á nosa sociedade e cultura desde sempre”, apuntou Cons.

Así, está previsto un acto, organizado polo Concello de Ferrol e Agrupación das AVV do Rural, que se levará a cabo a partir das 17.00 horas no local da AVV de Esmelle. No transcurso do mesmo actuarán o grupo de cantareiras Gradaílle do Real Coro Toxos e Froles, o grupo Encrucillada e pechará o Real Coro Toxos e Froles, ademais realizarase unha lectura da vida e obra das homenaxeadas.

O cartel que publicita o Día das Letras Galegas foi realizado este ano polo deseñador gráfico ferrolán, Juanlu Nacha.

MILLADOIRO E ROSA CEDRÓN

Ademais, dende a concellería de Cultura, ao frente da que se atopa José Antonio Ponte Far, están previstos dous concertos no teatro Jofre. O sábado 17 ás 20.30 horas actuará Milladoiro, coa súa xira polo seu 45 aniversario, e o domingo 18 subirase ao escenario Rosa Cedrón a partir das 19.00 horas.

Tamén desde Cultura organizan, coa AVV de San Xoán, unha homenaxe ás cantareiras e á poesía oral. O acto celebrarase o sábado 17 a partir das 12 horas na praza de Rosalía de Castro, e se as condicións meteorolóxicas non o permiten, trasladarase ao local social da entidade veciñal.

As actividades previstas son un recital de poetas ferroláns e ferrolás, a actuación do grupo de gaitas de Agarimo e unha intervención sobre as homenaxeadas a cargo da licenciada en Filoloxía Galega, Aurora Valentina Varela.