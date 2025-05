A ASF súmase o día mundial da Hixiene de Máns que se conmemora cada 5 de maio

Unhas mans xigantes tanto no Hospital Arquitecto Marcide como no Naval do Complexo recordaban este transcendental acto.

A concienciación sobre a importancia de evitar a transmisión de xermes conxúgase coa reflexión ecolóxica sobre o emprego máis axeitado das luvas no ámbito sanitario, no Día Mundial da Hixiene de Mans. Unhas mans xigantes recordan nos centros do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol que a Área Sanitaria de Ferrol súmase un ano máis a conmemoración este luns 5 de maio.

Realizáronse moi diversas actividades durante esta xornada; e o lema deste ano é: Luvas cando se indique, salva vidas, coida o planeta. A hixiene de mans, sempre. Dende o citado luns e durante unha semana, a Subdirección de Humanización, Calidade e Atención á Cidadanía, a Dirección de Enfermaría, e a Dirección de Procesos de Soporte, xunto co Servizo de Medicina Preventiva, recordan que “as luvas contamínanse coa mesma facilidade e cando se usan débense quitar despois de tocar ó paciente e lavar as mans inmediatamente. A hixiene de mans, no momento e a forma axeitados, segue a ser unha das medidas máis importantes para protexer a pacientes e persoal sanitario”, engaden.

De xeito paralelo, incidían en que o emprego excesivo de luvas contribúe a un volume de residuos, polo que invitan a empregalas cando realmente sexan necesarias. “Un hospital universitario medio xera unhas 1.634 toneladas de residuos ó ano”, explicaban. A isto engaden, e recordaban esta mañá, que existen cinco momentos clave na hixiene de mans, que

profesionais de Enfermaría, tanto dos departamentos de Calidade e Medicina Preventiva, como unha residente de Enfermaría familiar e Comunitaria, amosaban no corredor principal do Hospital Arquitecto Marcide do Complexo, e polas unidades e servizos dos andares de hospitalización. Estes cinco momentos son antes do contacto co paciente, antes de realizar unha tarefa limpa ou aséptica; despois do risco de exposición a fluídos orgánicos; despois do contacto co paciente; e despois do contacto co entorno do paciente.

Accións na Área para fomentar a hixiene de mans

Xunto con isto, no corredor principal do Hospital Arquitecto Marcide, estableceron unha mesa informativa sobre a técnica de hixiene de mans, e houbo tamén demostracións con solución marcadora e lámpada de luz negra e reparto de solución alcohólica. Con esa solución e lámpada, puideron dar conta de como é un bo lavado de mans. Estas sanitarias empregaban con quen o desexara este sistema para comprobar posteriormente o lavado de mans o resultado dese lavado, e se foi correcto ou non.

Por que segue a ser tan importante compartir coñecementos sobre a hixiene de mans? Porque axuda a deter a propagación de xermes daniños na atención médica. A asistencia sanitaria e un ámbito no que se poden producir infeccións, e é por iso que a OMS lembra que o lavado de mans é a mellor opción para previr a propagación de xermes, e así combater calquera virus respiratorio e enfermidades gastrointestinais.

Unha de cada cinco infeccións respiratorias e unha de cada tres enfermidades diarreicas pódense previr cun axeitado lavado de mans, por iso é preciso insistir na relevancia de efectuar a hixiene das mans, cunha técnica correcta, nos momentos axeitados. Ademais, a Aula Hospitalaria da Área Sanitaria de Ferrol tamén se sumaba a este día, a mestra fixo un experimento cos máis pequenos con pementa, auga e xabrón. Imitando a capa lipídica e como actúa o xabrón cos virus e bacterias, nun prato con auga, puxo a pementa (bacterias e virus), e viron como, ó pór o xabrón, esa pementa se retiraba, enfatizando a importancia que ten lavar bens a mans con auga e xabrón.

A Hixiene de mans, compromiso no ámbito sanitario

Os profesionais sanitarios están activamente comprometidos xa durante todo o ano en evitar infeccións ou dano, e realizan unha axeitada hixiene das mans nos cinco momentos recomendados durante a asistencia, xa mencionados, e que tamén figuran no cartel deseñado pola Unidade de Calidade para esta ocasión, situado no fondo de pantalla dos ordenadores de tódolos traballadores e traballadoras da Área Sanitaria.

Enténdese por hixiene de mans un proceso que ten coma obxectivo reduci-lo número de microorganismos que hai na pel das mans. Cando o procedemento se realiza con auga e xabón, denomínase lavado de mans;e cando se realiza a base dun preparado de base alcohólica ou con xabón antiséptico, denomínase desinfección das mans. Neste día sempre se destaca que “a hixiene de mans é a medida máis sinxela e eficaz que se pode realizar para reduci-la transmisión das infeccións relacionadas coa atención sanitaria; e para evitar a propagación das infeccións que se transmiten a través do contacto”.