Abierta la inscripción para participar en el Clasificatorio del Cto de España por Equipos Cadetes

La Federación Gallega de Tenis informa de la apertura del plazo de inscripción para participar en el Clasificatorio del Campionato de España por Equipos Cadetes 2025.

El Comité de Competición de la Federación Gallega de Tenis pone en conocimiento de todos los Clubes Gallegos que a partir del día de la fecha, queda abierto el plazo de inscripción para participar en el Clasificatorio para el Campeonato de España por Equipos CADETE 2025, competición que se jugará entre el 23/05/2025 el 25/05/2025.

Las inscripciones se realizarán a través de la aplicación de la Federación Gallega de Tenis. Podréis acceder a ella a través del enlace: http://oficina.fgtenis.net/accounts/signin/ La fecha límite para el envío del justificante de ingreso y para el registro del equipo en la aplicación es el 16 de mayo de 2025.

El número máximo de equipos para disputar esta fase de clasificación es de 6, y el acceso será por la suma del ranking de los jugadores que juegan individual, es decir, masculino (4 primeros clasificados), femenino (3 primeras clasificadas). El importe correspondiente se facturará una vez cerrada la inscripción.

Estas son las cuotas de inscripción de cada uno de los equipos: MASCULINO y FEMENINO 110€/equipo. No se admitirá ninguna inscripción en la que figuren jugadores sin licencia de tenis en vigor. Las solicitudes de las nuevas licencias, junto con su pago, se tramitarán a través de la aplicación http://oficina.fgtenis.net/accounts/signin/ de la Federación Gallega de Tenis; de no ser así no se darán por válidas y no podrán participar en la competición.

Para la confección de las listas de jugadores, se tendrá en cuenta el Ranking Nacional actualizado al cierre de las inscripciones. La bola oficial para los todos los Campeonatos Gallegos por Equipos 2025 será HEAD.