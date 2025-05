O PEL da Deputación da Coruña leva concedidas 142 axudas en Valdoviño por preto de 1,2M€

A deputada de Emprego da Deputación da Coruña, Rosa Ana García, e o alcalde de Valdoviño, Alberto González, visitaron a empresa local Herrería Jaime, beneficiaria dunha das 142 axudas concedidas polo Plan de Emprego Local (PEL) no municipio.

Durante a visita, foron recibidos polo empresario Jaime Fraga Ulfe, quen lles mostrou as instalacións e os traballos realizados na ferrería, un negocio que combina técnicas artesanais con maquinaria moderna. Grazas á axuda do PEL, a empresa puido adquirir novo material necesario especializado para a súa actividade, co que deu un salto cualitativo na súa actividade.

Tanto a deputada como o alcalde puxeron en valor a importancia do PEL como ferramenta para impulsar a actividade económica e a creación de emprego nos concellos máis pequenos da provincia, ao tempo que se aposta pola preservación de oficios tradicionais como o da ferrería, facilitándolles adaptarse ás demandas e necesidades actuais dos seus clientes.

Desde a súa creación en 2017, o PEL da Deputación acumula investimentos en Valdoviño por importe de 1,2 millóns de euros, con axudas que beneficiaron a persoas emprendedoras, autónomos e pemes, e que fixeron posible a creación de 33 empregos no ámbito público e privado do municipio.

O Plan de Emprego Local (PEL) da Deputación da Coruña segue a contar cunha elevada demanda, cun total de 6.176 solicitudes rexistradas neste 2025 tras o peche do prazo de solicitudes, o pasado mes de marzo.

Estes datos demostran a consolidación do PEL como unha ferramenta útil para o os pequenos negocios, autónomos e emprendedores dos concellos de menos de 20.000 habitantes provincia, axudando tamén fixar poboación e enfrontar o reto demográfico dos municipios rurais.