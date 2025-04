El Campus Industrial de Ferrol acogió la última reunión de trabajo de un proyecto europeo en el campo de las ingenierías

La Sala de Juntas de la Vicerrectoría del Campus de Ferrol acogió este miércoles la última reunión de trabajo Proyecto Europeo Erasmus+ Creative Engineering (CEDE) en el que participa personal docente vinculado a campus no centrales de la Slovak University of Agriculture de Nitra (Eslovaquia), de la Kocatürk Danismanlik de Adana (Turquía), de la Università degli Studi del Molise de Campobasso (Italia), de la University of Diethnes Panepistimio Ellados de Thermi (Grecia) y de la Universidade de Coruña (España).

Principal objetivo

Contribuir al desarrollo de las habilidades creativas del estudiantado de las titulaciones universitarias de ingeniería y potenciar entre estos jóvenes y chicas otras destrezas llave como pueden ser la resolución de problemas o el pensamiento crítico. Este es el principal objetivo de una iniciativa de innovación docente que lidera, en representación de la Universidade de Coruña (UDC), la profesora del Campus Industrial de Ferrol, Ana Ares, y en la que colabora personal docente vinculado a la Escuela Universitaria de Diseño Industrial (EUDI) y a la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF).

Su primera tarea fue la de elaborar un informe comparativo en el que se examinó el tratamiento de la creatividad tanto en las facultades como en las escuelas de ingeniería de las universidades implicadas en el proyecto así como en otras universidades de los países participantes. En el proyecto también se incluye el diseño de una plataforma de aprendizaje electrónico y de un módulo de pensamiento creativo que corresponde al paquete de trabajo asignado al profesorado de la Universidade de Coruña (UDC), dirigido al alumnado de las titulaciones de toda Europa con el objetivo de mejorar sus habilidades creativas.

Echando mano de la experiencia adquirida a lo largo de todos estos años y basándose en los ejemplos de buenas prácticas llevadas en la Escuela Universitaria de Diseño Industrial (EUDI), donde el alumnado desarrolla proyectos con empresas vinculados a materias desde los primero cursos, y en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), un centro en el que el estudiantado está muy involucrado en proyectos interdisciplinares como pueden ser el desarrollo de componentes de vehículos autónomos o eléctricos, diseñaron cinco módulos formativos para incorporar en los planes de estudio de las distintas titulaciones de ingeniería en toda Europa.

Tareas encomendadas

En la reunión de trabajo que tuvo lugar este miércoles en el Campus Industrial de Ferrol, la última del Proyecto Europeo Erasmus+ Creative Engineering (CEDE), todas las universidades socias presentaron y actualizaron las tareas encomendadas en el marco de su paquete de trabajo. De este modo, se revisó el informe financiero del proyecto, se repasaron los actas de las reuniones que tuvieron lugar previamente en Grecia, Eslovaquia, Italia y además en Turquía, se presentaron los informes comparativos en los que se analizó el tratamiento de la creatividad en distintos centros formativos de Europa, así como los módulos formativos y la plataforma de aprendizaje electrónico diseñado, entre otros asuntos.