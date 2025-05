Cerdido rescata os oficios do Ortegal na mostra ‘Unha obra, unha mirada’

O Concello de Cerdido, no marco da iniciativa Unha obra, unha mirada, acolle durante o mes de maio unha exposición fotográfica que dá testemuña dos oficios tradicionais do Ortegal ao longo do século pasado.

A mostra inclúe imaxes da pesca, da gandeiría ou das tarefas do fogar, entre outras, que recollen o día a día das xeracións pasadas da comarca. As persoas interesadas en realizar esta viaxe ao pasado poden visitar a exposición na casa do Concello, onde permanecerá dispoñible durante todo este mes de maio.