Miriam Casillas, top-5 en su debut en el medio Ironman

Miriam Casillas se estrena en media distancia con un 5° puesto en el Ironman 70.3 de Valencia. La olímpica del Triatlón Ferrol ha debutado con un tiempo de 4 horas 8 minutos y 30 segundos.

En declaraciones a la Federación Española, la triatleta de Badajoz ha explicado que “estoy contenta, ha sido un buen debut, no he tenido ningún bajón, que todo el mundo le tiene mucho miedo a eso en la media maratón, y ha ido bien. Creo que por el miedo a la distancia he pecado un poquito de demasiado reservona en la bici, pero he aprendido mucho”.