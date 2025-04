A Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol celebra unha xornada no marco do proxecto Nós mariñeir@s, cofinanciado pola Consellería do Mar

Entre os obxectivos desta iniciativa tamén está a revalorización dos produtos pesqueiros e marisqueiros da zona como piares da gastronomía local con especial atención á recentemente recuperada zamburiña negra.

A directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Marta Villaverde, asistiu este xoves á xornada celebrada na Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol no marco do proxecto Nós mariñeir@s, unha iniciativa, cofinanciada xunto co Concello de Ferrol, ao abeiro das axudas autonómicas para o desenvolvemento de accións que persigan os obxectivos das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP).

Alí, explicou que tanto estas estratexias, desenvolvidas a través de oito Grupos de Acción Local Participativa (Galp), como estes centros de formación son dous dos piares máis relevantes nos que se sustenta a actuación da Consellería do Mar. A directora, acompañada pola delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, puxo en valor o papel das escolas náuticas no seu papel de canle aberta da actividade pesqueira coa sociedade, formando e capacitando cada curso a decenas de novos profesionais que encarnan o futuro dunha actividade estratéxica para a comunidade. Unha actividade docente que fixo posible unha maior incorporación da muller ás actividades pesqueiras especialmente masculinizadas, avanzando así cara unha sociedade máis igualitaria.

Tamén resaltou o estreito e histórico vínculo da sociedade galega co mar e plasmada nun rico patrimonio material e inmaterial que débese conservar e valorizar como un atractivo máis sobre o cal desenvolver novas actividades económicas que permitan dinamizar as zonas costeiras. Así, o proxecto iniciado o ano pasado pretende asentar a memoria marítimo-pesqueira no territorio e dar valor ao produto pesqueiro e marisqueiro local, ademais de difundir a cultura mariñeira entre a poboación en xeral, con especial atención á infancia e mocidade.

Pola súa banda, a delegada territorial da Xunta, Martina Aneiros, resaltou a relevancia da Escola Náutico Pesqueira de Ferrol, “un referente na formación especializada no ámbito marítimo-pesqueiro de Galicia” e puxo en valor a súa oferta formativa “de calidade, orientada á inserción laboral e conectada co sector e coa realidade do territorio”.

Durante a súa intervención, Aneiros reivindicou a importancia da colaboración entre administracións “para desenvolvemento sostible e con futuro do litoral galego” e concluíu felicitando ao centro polo seu 50 aniversario, resaltando a súa contribución “ao crecemento de Ferrolterra e de toda Galicia, e sendo parte fundamental da identidade mariñeira da zona”.

Este proxecto, promovido polo Concello de Ferrol, está composto de diversas actividades que pretenden reforzar a imaxe e divulgar o patrimonio mariñeiro do Ferrol Vello, espazo declarado Ben de Interese Cultural, ademais de favorecer a conexión da poboación co mundo do mar, a súa idiosincrasia e tradicións culturais.

Nesta liña, tamén pretende contribuír a desestacionalizar o turismo no municipio potenciando a hostalaría e difundindo receitas con produtos da zona, con especial atención a variedades singulares como a recentemente recuperada «zamburiña negra».