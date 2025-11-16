El CCO del Grupo Gabadi, Pablo Guerrero Salado, imparte este miércoles 19 de noviembre una conferencia en el Campus Industrial de Ferrol

El Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol acoge el próximo miércoles 19 de noviembre, a las 18:15 horas, la conferencia “Habilitación Naval” impartida por él ingeniero naval y COO del Grupo Gabadi, Pablo Guerrero Salgado.

La actividad está impulsada por él Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos (COIN) y la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) en colaboración con la Diputación de A Coruña.

Las personas interesadas en asistir a esta conferencia tendrán que inscribirse enviando un correo electrónico con sus datos personas a galicia@ingenierosnavales.com o bien llamando al 981 372 200 antes de las 14:00 horas del martes 18 de noviembre. La asistencia es libre y gratuita hasta completar el aforo.