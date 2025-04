O BNG de Narón reclama o arranxo da sinalización da estrada de Pedroso

Na Estrada AC-112, ao seu paso pola parroquia de Pedroso «hai varios sinais na vía deteriorados como por exemplo o do paso de peóns que se atopa á altura da farmacia, o que supón un perigo para os viandantes xa que os condutores de vehículos non saben que existe este paso de peóns até que se atopan enriba do mesmo».

Desde o BNG instaron por rexistro ao goberno municipal «a que traslade estas deficiencias á Deputación, propietaria da estrada, ao mesmo tempo que lle solicitan que revisen outras eivas que poidan existir no concello e as arranxan ou llas trasladen ás administracións correspondentes». “O concello é a administración máis próxima ás veciñas e veciños e quen ten que velar porque as infraestruturas se atopan en óptimas condicións”, indica Olaia Ledo, portavoz municipal.

Ao mesmo tempo desde o BNG tamén fixeron chegar á Deputación, a través da deputada provincial Cristina García, esta situación da estrada de Pedroso para que poñan solución.