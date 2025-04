O Centro Cultural Outeiro de Chanteiro, Ares, acolle un showcooking basado no ourizo de mar

Malia non poder celebrar como en anteriores anos a XXXII Festa do Ourizo ante as dificultades de capturar este produto do mar polos condicionantes metereolóxicos, o Centro Cultural Outeiro mantén a segunda das propostas inscritas na súa tradicional exhaltación do ourizo en Chanteiro.

O chef do Restaurante A Gabeira e membro do grupo Nove Miguel Ángel Campos estará nas súas instalacións para cociñar en directo nun formato de showcooking varias preparacións que toman como base o ourizo de mar.

Será o sábado, 26 de abril, dende as 18:30 horas e con aforo limitado. A cociña de Miguel Ángel Campos é un dos principais escaparates da gastronomía de Ferrol grazas á súa aposta pola fusión entre vangarda e tradición, co emprego de produtos galegos de calidade. Dende 1995 dirixe o restaurante familiar inaugurado en 1923 pola súa bisavoa, sendo a cuarta xeración en rexentar o negocio, pero introducindo fusións innovadoras. Formouse na escola de hostalería Lamas de Abade e tamén traballou no restaurante vasco Zuberoa.

Nesta ocasión, a veciñanza poderán presenciar a preparación de tres pratos con forte sabor a mar: ourizo con alga wakame, holandesa e raspadura de lima, pescada en salsa de ourizos e albariño e Pani Puri recheo de alga codium e ourizo.

O showcooking materialízase grazas ao proxecto ‘O ourizo de mar, un tesouro posto en valor onde o Atlántico goza’, impulsado polo Concello de Ares co Centro Cultural Outeiro de Chanteiro e o apoio económico da Consellería do Mar da Xunta de Galicia, o GALP Golfo Ártabro Norte e fondos da Unión Europea.