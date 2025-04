O equipo de Educación Viaria de Narón imparte un obradoiro de decoración de patinetes

O Concello de Narón organiza a través da concellaría de Seguridade Cidadá, presidida polo edil José Oreona, e en colaboración co Centro Comercial Narón, un obradoiro para decoración de cascos e patinetes dirixido a nenos de entre 4 e 12 anos.

O equipo de Educación Viaria de Narón, integrado por Pedro Caneiro e Sonia López, será o encargado de impartir esta actividade, de balde e que non precisa inscrición previa. Haberá dúas sesións, unha de 11:00 a 12:00 e outra de 12:00 a 13:00 horas, e os menores non precisarán levar material, xa que se lles proporcionará no momento de levar a cabo a actividade.

Dende o Concello agradeceuse a colaboración do Centro Comercial Narón para levar a cabo iniciativas como a de mañá e tamén outras vencelladas á área de educación viaria.