Un estudio del CITENI de la Universidade da Coruña propone un diseño de redes de pesca más sostenibles y eficientes

El sector pesquero enfrenta el desafío de optimizar sus prácticas para reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia en el uso de recursos. En este contexto, el doctorando Francisco Bottero y su tutor de tesis, Manuel González, del Laboratorio de Ingeniería Mecánica (LIM) del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI), que trabajan en el Campus Industrial de Ferrol de la Universidade da Coruña (UDC), desarrollaron una investigación con la que lograron un avance significativo que podría transformar el diseño de las redes de arrastre.

El estudio, titulado “Hidrodinámica de paneles de red de malla romboidal atada de polietileno”, fue publicado en la prestigiosa revista científica Ocean Engineering, que cuenta con un alto factor de impacto (Q1) en el ámbito de la ingeniería oceánica. El objetivo de la investigación es ofrecer herramientas precisas para predecir las fuerzas hidrodinámicas que experimentan las redes de pesca y evitar la realización de ensayos complejos y costosos en canales de experiencias hidrodinámicas, o mismo en alta mar.

Optimización y sostenibilidad Pesquera

El proyecto se centró en redes de malla romboidal atada de polietileno, ampliamente utilizadas en la pesca de arrastre. Una de las principales conclusiones es que las fórmulas tradicionales utilizadas para calcular las fuerzas de arrastre y sustentación no son del todo precisas para este tipo de redes. Así, el estudio propone una fórmula empírica que permite calcular con gran precisión los coeficientes de arrastre y sustentación. Este nuevo modelo matemático brinda a los diseñadores de redes la posibilidad de crearen estructuras más eficientes, con las cuáles reducir la resistencia al avance y optimizar el consumo de combustible.

Además, al mejorar el comportamiento hidrodinámico de las redes, se favorece una mayor selectividad en las capturas, el que contribuye a la reducción de descartes pesqueros -capturas no deseadas que, por no cumplieren con los requisitos comerciales o legales, son devueltas al mar-. De este modo, el avance no solo promueve una pesca más eficiente, sino que también apoya la sostenibilidad, al minimizar el impacto ambiental y favorecer la conservación de los ecosistemas marinos.

Los resultados obtenidos proporcionan nuevas herramientas científicas que pueden ayudar al sector pesquero a mejorar sus prácticas y avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible de los recursos marinos.