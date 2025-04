A Deputación de A Coruña financia dez vehículos a entidades de servizos sociais

A institución provincial destina máis de 373.000 euros a esta liña de axudas destinada a facilitar a agrupacións sen ánimo de lucro o transporte de persoas ou mercancías.

A Deputación da Coruña financia a compra de dez vehículos a entidades sen ánimo de lucro da provincia para a mellora da prestación de servizos sociais.

O Boletín Oficial da Provincia publicou o xoves 10 de abril, a concesión definitiva deste programa de subvencións ao que a institución provincial destina un total de 373.168,07 euros.

A finalidade deste programa é o apoio a agrupacións privadas sen ánimo de lucro e con sede na provincia da Coruña que presten servizos a persoas con algún tipo de diversidade funcional, con trastornos aditivos, maiores ou persoas en risco de exclusión social.

Deste xeito, a Deputación concedeu importes que van desde os 18.842,45 euros ata os 50.000 en función do coeficiente obtido, baseado nun réxime de concorrencia competitiva e a través dos criterios obxectivos, ata un máximo do 80% do orzamento.

A entidade provincial facilita a adquisición de furgóns de carga, furgonetas de transporte ou furgonetas de transporte adaptadas a cadeiras de rodas. Así, o obxectivo é facilitar tanto o transporte de persoas a través de vehículos adaptados ou non adaptados como o de mercancías para o reparto de alimentos, roupa ou outros elementos de primeira necesidade.

As entidades que obtiveron estas achegas son a Asociación Banco de Alimentos Rías Altas, a Asociación de Padres de Persoas con Discapacidad Intelectual ASPADEZ, a Asociación de Pais de Nenos con Problemas Psico-sociais, a Asociación AVANTE de Persoas con Discapacidade, a Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros, a Asociación Integro das Persoas con Diversidade Funcional da Costa da Morte, a Asociación Saúde Mental A Creba, a Escuela Hogar María Inmaculada El Barquero, Faiben Fundación de Apoio a Infancia e o Benestar e Pía Unión La Obra de la Señora.

O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, apuntou que este programa é “unha axuda moi demandada polas propias entidades sociais, que apoia o labor diario das mesmas” e incidiu en que estes vehículos “axudarán a mellorar a vida de centos de persoas, a maior parte delas con discapacidade, que acuden a diario a centros de día, de tratamento e rehabilitación ou ocupacionais”.

SOLICITUDES CONCEDIDAS DE XEITO DEFINITIVO