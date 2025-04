Ares programa varios obradoiros de Pascua para as crianzas da vila

O equipo técnico dinamizador da biblioteca municipal da localidade vén de anunciar as actividades que organizarán na Alianza Aresana a vindeira semana, incorporando múltiples obradoiros de Pascua dende o luns, 14, ao mércores, 16 de abril.

O mesmo luns principiará a programación pola mañá, dende as 11:00 horas, con ‘Contos ao meu peluche’, unha sesión onde se convida aos pequenos e pequenas dende os 2 anos –en compaña dun adulto- a traer os seus bonecos e narrar os seus contos favoritos. Será no cuarto de contos da Biblioteca Municipal, de balde e sen reserva previa.

Posteriormente á organización de ‘Contos ao meu peluche’ comezarán os obradoiros en si mesmos, partindo todos eles dun prezo de 3 euros e a necesidade de inscribirse previamente na páxina web municipal, www.concellodeares.gal.

O primeiro deles, o ‘Obradoiro de Pascua’, chegará na tarde do 14 de abril ás 17:00 horas e para os nenos de 6 a 10 anos, de cara a continuar coas ‘Procuras de oviños de Pascua’ que se realizarán durante as dúas seguintes xornadas do 15 de abril (nenos de 3 a 5 anos) e 16 de abril (de 6 a 10 anos), ambas programacións a partir das 18:00 horas.