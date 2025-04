Pontedeume presenta o Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade nos Centros Educativos

O Concello de Pontedeume acolleu, no salón de plenos, a presentación oficial do Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade nos Centros Educativos e nos seus contornos. Esta iniciativa, impulsada polo Ministerio do Interior a través da Secretaría de Estado de Seguridade, conta co apoio tamén da Subdelegación do Goberno na Coruña.