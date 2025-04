Convocada unha concentración en Ferrol pola Folga no sector de Residencias privadas e centros de día

Coincidindo coa primeira xornada de FOLGA no sector das residencias privadas e centros de día, a CIG informa da manifestación e posterior concentración que as traballadoras do sector van realizar este xoves 10 de abril en Ferrol.

A saída está prevista ás 11.00 horas desde os locais sindicais da CIG en Ferrol e percorrerá a Avenida de Esteiro ata chegar ao centro DomusVi Ferrol, sobre as 11.30 horas, onde permanecerán concentradas durante media hora aproximadamente.

O motivo desta concentración «é demandar un convenio digno e con dereitos que garanta que os servizos e coidados que prestamos ás e ós usuarios sexan de calidade. Tamén queremos facer unha denuncia pública das nefastas condicións nas que estamos a desenvolver o noso traballo», declaran no seu comunicado os medios .