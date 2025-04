Máis de 700 escolares de Narón participan nos obradoiros de trampeo contra a vespa velutina

Máis de 700 escolares de dez centros de ensino da cidade de Narón participan dende este xoves 3 nos obradoiros sobre velutinas impartidos por persoal do departamento de Prevención do Concello e da delegación en Ferrolterra da Asociación Galega de Apicultura, en colaboración co equipo de Educación Viaria de Narón. O concelleiro responsable da área, José Oreona, explicou que se dirixen a nenos de terceiro a sexto curso de educación primaria e que teñen entre os seus obxectivos ensinarlles a facer trampas caseiras para combater a proliferación da vespa velutina.

Nesta ocasión participa alumnado dos colexios da Solaina, Jorge Juan, Virxe do Mar, Piñeiros, O Feal, Ponte de Xuvia, CRA do Val, Ayala, A Gándara e Santiago Apóstol, en sesións que se imparten durante un período aproximado de 50 minutos. Hoxe comezaron estes obradoiros no colexio da Solaina, onde a partir das 9:50 horas se levaron a cabo ao longo da mañá, asistindo un total de 191 escolares.

Na xornada deste venres participarán nos obradoiros 85 alumnos do colexio Jorge Juan, tamén a partir das 9:50 horas. As seguintes sesións programadas serán o vindeiro luns día 7 no colexio Virxe do Mar, o día 8 no de Piñeiros, o 9 nos do Feal, Ponte de Xuvia e CRA do Val, o 10 no Ayala e finalmente o 11 na Gándara e no Santiago Apóstol. No transcurso destes obradoiros, dende AGA Ferrolterra explícanlles aos rapaces e rapazas como chegaron as velutinas, a evolución desta especie, o perigo que representa a súa proliferación e a necesidade de trampear durante determinada época do ano para capturar as raíñas e tratar de erradicalas.

Unha vez finalizadas as explicacións, dase paso á parte práctica, na que utilizando materiais reciclados –botellas de plástico- aprenden a facer as trampas e tamén coñecen o atraínte a meter nas mesmas para capturalas, a base de auga tibia, fermento e azucre. Sobre todo este proceso, os escolares reciben tamén información a través dun tríptico editado polo Concello sobre esta área.

O edil de Seguridade Cidadá incidiu “na importancia de que esas trampas se coloquen coa chegada da primavera nas hortas e xardíns porque deste xeito podemos reducir dun xeito considerable, ata nun 75% según din expertos nesta materia, a aparición de niños de vespa velutina”. Así mesmo, Oreona agradeceu “a colaboración e implicación dos centros de ensino da cidade, porque sen eles non sería posible impartir esta formación que consideramos tan importante entre o colectivo escolar”.