Narón acolle unha mostra do traballo artesanal realizado por alumnas do establecemento Tirahilos

A Biblioteca municipal de Narón acolle do 2 ao 6 de xuño unha exposición de finais de curso co traballo artesanal que realizan as alumnas do establecemento Tirahilos, que ofrece clases de patchwork e bolillos.

As persoas que se acheguen á mesma poderán ver as creacións de máis de medio cento de alumnas elaboradas ao longo do curso, como cubrepés, colchas, manteis, toallas, sábanas, bolsos, delantais… tal e como indicou a edil de Bibliotecas, Olga Ameneiro.

A mostra poderá verse de luns a venres en horario de tarde, de 16:00 a 20:00 horas e durante a apertura da mesma sempre estará unha das alumnas para explicar os procesos e técnicas empregados nos diferentes traballos. As autoras das pezas expostas tamén traballarán en directo na mostra, elaborando algunhas novas pezas ante o público.

Ao remate da exposición, segundo avanzou a concelleira naronesa, sortearase entre todas as persoas participantes unha peza confeccionada polas alumnas ao longo da semana.